Με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προειδοποιούν οι οδηγοί ταξί – Έστησαν σκηνές έξω από το υπουργείο Μεταφορών, δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

ταξί

Με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προειδοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) η οποία πραγματοποιεί 48ωρη απεργία από σήμερα Τρίτη 2 Δεκεμβρίου έως τις 6 πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου.

Οι ιδιοκτήτες ταξί που ζητούν την ικανοποίηση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων του κλάδου, το πρωί της Τρίτης πραγματοποίησαν πορείες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις.

Στην Αθήνα, οι οδηγοί έκαναν πορεία στους δρόμους καταλήγοντας στο υπουργείο Μεταφορών όπου κάποιοι έστησαν αντίσκηνα. Μάλιστα, δήλωσαν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο ενώ ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος προειδοποίησε με απεργία διαρκείας εάν δεν συναντηθούν με τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Μηχανοκίνητη πορεία ιδιοκτητών ταξί και στη Θεσσαλονίκη

Πορεία με τα επαγγελματικά τους αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης πραγματοποίησαν οι ιδιοκτήτες ταξί, στο πλαίσιο της 48ωρης πανελλαδικής απεργίας τους.  Η πομπή ξεκίνησε από την οδό Μιχαήλ Ψελλού, λίγο μετά στις δέκα το πρωί και κατευθύνθηκε από τους κεντρικούς δρόμους προς το ΥΜΑΘ, όπου και ολοκληρώθηκε, ενώ αντιπροσωπεία τους επέδωσε ψήφισμα με τα αιτήματά τους. Βασικό αίτημά τους είναι να διευθετηθεί το θέμα της υποχρεωτικότητας στην ηλεκτροκίνηση από την αρχή της χρονιάς για κάθε νέο ταξινομούμενο όχημα και για κάθε νέα μεταβίβαση, καθώς, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι τους, «δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, ούτε οχήματα με ικανοποιητική αυτονομία, ούτε αρκετοί σταθμοί φόρτισης» για γρήγορη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Αύριο το πρωί, οι ιδιοκτήτες ταξί προγραμματίζουν συγκέντρωση με τα επαγγελματικά τους αυτοκίνητα στον σταθμό των ΚΤΕΛ «Μακεδονία» και μηχανοκίνητη πορεία προς το μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων.

Μηχανοκίνητη πορεία, από το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», όπου συγκεντρώθηκαν, μέχρι το κέντρο του Ηρακλείου πραγματοποίησαν επαγγελματίες αυτοκινητιστές ταξί της πόλης, που συμμετέχουν στη 48ωρη απεργία του κλάδου τους.

Οι αυτοκινητιστές έφτασαν στο κέντρο της πόλης, ενώ αυτή την ώρα πραγματοποιούν σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης, παρουσία και του Περιφερειάρχη.

Στη Μυτιλήνη, οδηγοί με τα ταξί τους ξεκίνησαν από το εμπορικό λιμάνι και διαμέσου της προκυμαίας , επέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους στη ΓΓ Αιγαίου όπου το παρέλαβε ο γενικός διευθυντής και συνέχισαν τη μηχανοκίνητη πορεία τους, μέσω του περιφερειακού και της Λαγκάδας.

«Οφείλουν να μας ακούσουν καθώς πρόκειται για τη βιωσιμότητα του κλάδου. Η υποκλοπή του έργου των ταξί, το φορολογικό και το αίτημα για αύξηση 10% των κομίστρων είναι μερικά από τα αιτήματα του κλάδου. Επίσης για την υποχρέωση σε 5 χρόνια και των ταξί της Περιφέρειας να μετατραπούν σε ηλεκτρικά, δεν υπάρχουν υποδομές φόρτισης, ενώ το κόστος για την αγορά αυτών των οχημάτων είναι δυσβάσταχτο», είπε ο πρόεδρος του σωματείου Κώστας Νέστορας.

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παραιτήσεις νευρολόγων σε ΠΑΓΝΗ και Χανιά: Σοβαρό πρόβλημα στις νευρολογικές κλινικές της Κρήτης

Πρέπει να παίρνετε προβιοτικά κάθε μέρα; Τι απαντούν οι ειδικοί

ΑΑΔΕ: Έρχονται νέα “ραβασάκια” από την εφορία – Ποιους αφορά

ΕΛΣΤΑΤ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την ανεργία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:33 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Επιβάτης πέθανε την ώρα που ταξίδευε με πλοίο προς την Σέριφο 

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σερίφου από τον Πλοίαρχο του επιβατηγ...
16:55 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Το «έσκασε» από νοσοκομείο… για να κάνει διαρρήξεις – Συνελήφθη έπειτα από πεζή καταδίωξη 

Στη σύλληψη ενός διαρρήκτη προχώρησαν οι αστυνομικοί τα ξημερώματα της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη,...
16:45 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα για 42χρονο – Τραυματίστηκε στο χέρι από τροχό

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, με έναν 42...
16:39 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Κληρονομικό Δίκαιο: Οι 4 βασικοί άξονες του νομοσχεδίου και οι σημαντικότερες αλλαγές που προτείνει η Επιτροπή – Τι αναφέρεται για διαθήκες και νόμιμη μοίρα

Μια από τις πιο ριζικές μεταρρυθμίσεις του Αστικού Κώδικα βρίσκεται προ των πυλών, καθώς η Ομά...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»