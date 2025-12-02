Θεσσαλονίκη: Το «έσκασε» από νοσοκομείο… για να κάνει διαρρήξεις – Συνελήφθη έπειτα από πεζή καταδίωξη 

Στη σύλληψη ενός διαρρήκτη προχώρησαν οι αστυνομικοί τα ξημερώματα της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, διαπιστώνοντας ότι είχε στο χέρι του φλεβοκαθετήρα, καθώς όπως προέκυψε, ο δράστης νοσηλευόταν με πνευμονία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, από τα μεσάνυχτα και μετά, το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης στη Θεσσαλονίκη δεχόταν διάφορες κλήσεις από πολίτες που ανέφεραν ότι ένα άτομο προσπαθεί να διαρρήξει καταστήματα και αυτοκίνητα στην περιοχή του Ιπποκράτειου νοσοκομείου.

Η πρώτη κλήση έγινε 30 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο 27χρονος ασθενής επιχείρησε να διαρρήξει ένα φορτηγό όχημα στην οδό Μ. Μαλακάση. Λίγη ώρα αργότερα προσπάθησε να διαρρήξει ανθοπωλείο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως.

Στις 2:15 εντοπίστηκε από το πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης στην οδό Δελφών. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη που κατέληξε με τη σύλληψη του 27χρονου.

Καθώς έτρεχε, πέταξε από πάνω του διαρρηκτικά εργαλεία που κουβαλούσε. Ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι νοσηλεύεται με πνευμονία στο νοσοκομείο και ότι το μόνο του παράπτωμα ήταν πως διέρρηξε ένα κατάστημα πώλησης καφέ, από όπου έκλεψε τσιγάρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.