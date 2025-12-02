Κωνσταντίνα: «Είχε τέτοια εμμονή, που μου έγραφε ότι έφυγε από την Αθήνα γιατί τον χώρισα»

Σύνοψη από το

  • Η τραγουδίστρια Κωνσταντίνα μίλησε στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή για τις εμπειρίες της με εμμονικούς θαυμαστές. Περιέγραψε περιστατικά από το παρελθόν, πριν την εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ένας θαυμαστής είχε τέτοια εμμονή που της έγραφε ότι έφυγε από την Αθήνα επειδή τον χώρισε. Άλλος είχε βρει το σταθερό της τηλέφωνο και την καλούσε συνεχώς.
  • Η ίδια δεν απευθύνθηκε στις αρχές, αλλά η κατάσταση έληξε όταν ο σύζυγός της απάντησε σε ένα τηλεφώνημα του εμμονικού θαυμαστή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κωνσταντίνα
Φωτογραφία: Instagram/konstantina_official

Καλεσμένη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή ήταν το πρωί της Τρίτης (2/12) η Κωνσταντίνα. Η αγαπημένη τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στο θέμα των εμμονικών θαυμαστών, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει έρθει στο προσκήνιο, και περιέγραψε όσα είχε βιώσει η ίδια στο παρελθόν, όταν μάλιστα ακόμα δεν υπήρχαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο τρόπος επικοινωνίας ήταν είτε μέσω γραμμάτων είτε καλώντας στο σταθερό τηλέφωνο κάποιου.

Σε ερώτηση για το αν είχε ποτέ κάποιον εμμονικό θαυμαστή και αν είχε ζήσει κάτι που την είχε φοβίσει, η Κωνσταντίνα απάντησε: «Πολλές φορές. Τότε μας έστελναν γράμματα, ερχόντουσαν έξω από το μαγαζί. Μάλιστα, κάποιος είχε τέτοια εμμονή, που μου έγραφε ότι έφυγε από την Αθήνα γιατί τον χώρισα».

«Τότε δεν υπήρχε ο τρόπος για να επικοινωνήσεις τόσο εύκολα, ήταν με γράμματα. Κάποιος άλλος είχε μάθει το τηλέφωνό μου και έπαιρνε συνέχεια στο σταθερό και είχε πει ότι έμεινε από λάστιχο, μου άφηνε μήνυμα στο τηλέφωνο. Δεν απευθύνθηκα πουθενά, σε καμία αρχή. Απλά είχε σηκώσει το τηλέφωνο ο σύζυγός μου, γιατί είχε αφήσει ένα τηλέφωνο και είχε πει να τον πάρω. Οπότε πήρε τηλέφωνο ο σύζυγός μου και όλα τελείωσαν», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παραιτήσεις νευρολόγων σε ΠΑΓΝΗ και Χανιά: Σοβαρό πρόβλημα στις νευρολογικές κλινικές της Κρήτης

Πρέπει να παίρνετε προβιοτικά κάθε μέρα; Τι απαντούν οι ειδικοί

1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις -Ποιους αφορά

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Τι αναφέρει η νέα έκθεση για ανάπτυξη, χρέος και πλεονάσματα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:09 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αθηνά Οικονομάκου για Μπρούνο Τσερέλα: «Μπορούμε να μιλάμε για ώρες για τα πράγματα που με κέρδισαν σε εκείνον»

Δηλώσεις στο Πρωινό έκανε η Αθηνά Οικονομάκου. Η γνωστή ηθοποιός ρωτήθηκε για τον σύντροφό της...
10:30 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ματσούκα: Δεν πήγε στο δικαστήριο – Ο δικηγόρος της προσκόμισε τα έγγραφα, στις 12:30 αναμένεται η απόφαση

Η Δήμητρα Ματσούκα δεν εμφανίστηκε σήμερα (2/12) στη δίκη της για παραβάσεις του ΚΟΚ. Λίγα λεπ...
08:55 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Μάξιμος Μουμούρης: Ατύχημα για τον ηθοποιό στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης

Ένα ατύχημα είχε στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης “Ταρτούφος” ο Μάξιμος Μουμούρη...
05:21 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Πόπη Μαλλιωτάκη: Την έβρεξαν on camera και έγινε… έξαλλη – BINTEO

Ένα απρόβλεπτο γεγονός σημειώθηκε στα γυρίσματα του ταξιδιωτικού ριάλιτι «Escapers» με την Πόπ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»