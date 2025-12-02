Κωνσταντίνα: «Είχε τέτοια εμμονή, που μου έγραφε ότι έφυγε από την Αθήνα γιατί τον χώρισα»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή ήταν το πρωί της Τρίτης (2/12) η Κωνσταντίνα. Η αγαπημένη τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στο θέμα των εμμονικών θαυμαστών, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει έρθει στο προσκήνιο, και περιέγραψε όσα είχε βιώσει η ίδια στο παρελθόν, όταν μάλιστα ακόμα δεν υπήρχαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο τρόπος επικοινωνίας ήταν είτε μέσω γραμμάτων είτε καλώντας στο σταθερό τηλέφωνο κάποιου.

Σε ερώτηση για το αν είχε ποτέ κάποιον εμμονικό θαυμαστή και αν είχε ζήσει κάτι που την είχε φοβίσει, η Κωνσταντίνα απάντησε: «Πολλές φορές. Τότε μας έστελναν γράμματα, ερχόντουσαν έξω από το μαγαζί. Μάλιστα, κάποιος είχε τέτοια εμμονή, που μου έγραφε ότι έφυγε από την Αθήνα γιατί τον χώρισα».

«Τότε δεν υπήρχε ο τρόπος για να επικοινωνήσεις τόσο εύκολα, ήταν με γράμματα. Κάποιος άλλος είχε μάθει το τηλέφωνό μου και έπαιρνε συνέχεια στο σταθερό και είχε πει ότι έμεινε από λάστιχο, μου άφηνε μήνυμα στο τηλέφωνο. Δεν απευθύνθηκα πουθενά, σε καμία αρχή. Απλά είχε σηκώσει το τηλέφωνο ο σύζυγός μου, γιατί είχε αφήσει ένα τηλέφωνο και είχε πει να τον πάρω. Οπότε πήρε τηλέφωνο ο σύζυγός μου και όλα τελείωσαν», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.