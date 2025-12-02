Ένοχη η Δήμητρα Ματσούκα για τροχαίες παραβάσεις – Ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή

Σύνοψη από το

  • Το Β’ Αυτόφωρο Μονομελές Δικαστήριο της Αθήνας έκρινε ένοχη την ηθοποιό Δήμητρα Ματσούκα για τρεις κατηγορίες τροχαίων παραβάσεων.
  • Η καταδίκη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος χωρίς πινακίδες και οδήγηση χωρίς δίπλωμα.
  • Στην κ. Ματσούκα επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Ματσούκα

Ένοχη έκρινε το Β’ Αυτόφωρο Μονομελές Δικαστήριο της Αθήνας την γνωστή ηθοποιό Δήμητρα Ματσούκα για τρεις κατηγορίες που αφορούσαν τροχαίες παραβάσεις.

Της Άννας Κανδύλη 

Σύμφωνα με την απόφαση, η κ. Ματσούκα καταδικάστηκε για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, για κυκλοφορία οχήματος χωρίς πινακίδες καθώς και για οδήγηση χωρίς δίπλωμα.

Στην ηθοποιό επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή. Η ίδια δεν παρέστη στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της, Αλέξη Στεφανάκη.

Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή της για όλα τα αδικήματα, επισημαίνοντας ότι η κατηγορούμενη οδηγούσε υπό την επήρεια «ήπιας μέθης» και είχε υπερβεί το όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 40 χιλιόμετρα την ώρα.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος της κατηγορούμενης, Αλέξης Στεφανάκης, ζήτησε την απαλλαγή της από την κατηγορία της οδήγησης χωρίς άδεια, υποστηρίζοντας ότι το δίπλωμά της είχε αφαιρεθεί προσωρινά από την Τροχαία και το σχετικό πρόστιμο είχε ήδη καταβληθεί. Τόνισε μάλιστα ότι η εντολέας του δεν είχε καταγραφεί να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς ή να θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Παρά τα επιχειρήματα της υπεράσπισης, το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση, καταλήγοντας στην καταδίκη της ηθοποιού με αναστολή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παραιτήσεις νευρολόγων σε ΠΑΓΝΗ και Χανιά: Σοβαρό πρόβλημα στις νευρολογικές κλινικές της Κρήτης

Πρέπει να παίρνετε προβιοτικά κάθε μέρα; Τι απαντούν οι ειδικοί

Λογαριασμοί ρεύματος Δεκεμβρίου 2025: Δείτε ποιος πάροχος σας συμφέρει και τι θα αλλάξει το 2026

1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις -Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
15:52 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Η νέα γενιά αγροτών στην πρώτη γραμμή των μπλόκων – «Το μέλλον μας είναι αβέβαιο, αλλά δεν γίνεται να τα παρατήσουμε»

Στα μπλόκα, μπροστά από τα τρακτέρ που χειρίζονται καθημερινά, και δίπλα στους παλιούς, στέκετ...
15:48 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 54χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Η αποθήκη «καβάτζα» και τα 2 κιλά κάνναβης

Συνελήφθη, βραδινές ώρες της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου, από αστυνομικούς της Ομάδας Ασφαλείας της ...
15:13 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Κομοτηνή: Διακοπή κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Τη διακοπή -λόγω των σημερινών αγροτικών κινητοποιήσεων- της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στη...
14:50 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Έρχεται «κρίσιμο 48ωρο» με καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους

Νέο κύμα κακοκαιρίας με κύρια χαρακτηριστικά τις καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσει την χώρα μ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»