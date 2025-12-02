ΕΕ: Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την έρευνα για απάτη με κοινοτικά κονδύλια

Μια υπόθεση φερόμενης απάτης γύρω από τη δημιουργία ακαδημίας εκπαίδευσης διπλωματών οδήγησε τις βελγικές αρχές σε επιχειρήσεις έρευνας σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και στη σύλληψη τριών υπόπτων, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση στις Βρυξέλλες, αναφέρει το Politico.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Εισαγγελέα (EPPO), οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματός του και με την έγκριση της βελγικής αστυνομίας.

Οι έφοδοι έγιναν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) στις Βρυξέλλες, σε κτίρια του College of Europe (Κολλέγιο της Ευρώπης) στο Μπριζ, καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες.

Η EEAS αποτελεί τον βραχίονα εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και μέχρι το 2019 είχε επικεφαλής την πρώην αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φεντερίκα Μογκερίνι.

Από το 2020, η Μογκερίνι είναι πρύτανης του College of Europe, του εκπαιδευτικού ιδρύματος που λειτουργεί ως «φυτώριο» μελλοντικών Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Η βελγική εφημερίδα L’Echo μετέδωσε ότι η Μογκερίνι βρισκόταν υπό κράτηση, ωστόσο το College of Europe αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Euractiv, η Μογκερίνι ήταν μία εκ των τριών ατόμων που συνελήφθησαν από την βελγική αστυνομία την Τρίτη.

Ένας εκπρόσωπος του Κολλεγίου της Ευρώπης, όπου η Μογκερίνι είναι πρύτανης από το 2020, δήλωσε: «Δεν ξέρω αν έχει συλληφθεί» και αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια.

Ένας ακόμη υπάλληλος του Κολλεγίου, που εργάζεται στο τμήμα εκτελεστικής εκπαίδευσης, τέθηκε επίσης υπό κράτηση, όπως ανέφερε μια ίδια πηγή στο Euractiv.

Συνελήφθη επίσης και ένα κορυφαίο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Στεφάνο Σανίνο, πρώην γενικός γραμματέας της EEAS επί Μογκερίνι κατά την περίοδο δημιουργίας της Ακαδημίας Διπλωματών και νυν γενικός διευθυντής του τμήματος Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και Κόλπου της Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν την Τρίτη στα κτίρια της EEAS, υπογραμμίζοντας ότι η δράση αυτή εντάσσεται στην τρέχουσα έρευνα για δραστηριότητες κατά τη διάρκεια προηγούμενης προεδρικής θητείας, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας.

«Πριν μισή ώρα ενημερώθηκα για ό,τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες και στο Μπριζ», δήλωσε ο Χέρμαν βαν Ρόμπουϊ, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και νυν πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του College of Europe στο Μπριζ.