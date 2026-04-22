Πεζεσκιάν: «Εμπόδιο στις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις ο ναυτικός αποκλεισμός και η αθέτηση δεσμεύσεων των ΗΠΑ»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Πεζεσκιάν
Φωτογραφία Αρχείου: Reuters

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, ανέδειξε τις ενέργειες των ΗΠΑ ως τον βασικό αποτρεπτικό παράγοντα για την επίτευξη μιας διπλωματικής λύσης.

Σύμφωνα με τον Πεζεσκιάν, «Η αθέτηση των δεσμεύσεων, ο [ναυτικός] αποκλεισμός και οι απειλές αποτελούν τα κύρια εμπόδια για την πραγματοποίηση ουσιαστικών διαπραγματεύσεων».

Στην ανάρτησή του, ο Πρόεδρος του Ιράν επέκρινε έντονα την αμερικανική στάση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο κόσμος βλέπει την ατελείωτη υποκριτική ρητορική σας και την αντίφαση μεταξύ ισχυρισμών και πράξεων».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρά την παράταση της εκεχειρίας, διαμηνύει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ, κάτι που λειτουργεί ως μοχλός πίεσης, μέχρι το Ιράν να καταθέσει μια συγκεκριμένη και ενιαία πρόταση ειρήνης.

23:54 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

WSJ: Η Ουάσινγκτον μπλοκάρει τις αποστολές αμερικανικών δολαρίων προς το Ιράκ, πιέζοντας για τον περιορισμό των φιλοϊρανικών οργανώσεων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σταματήσει τις αποστολές αμερικανικών δολαρίων προς το Ιράκ και έχ...
23:40 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν έχει δώσει «οριστική προθεσμία» στο Ιράν για την υποβολή πρότασης

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι ικανοποιημένος με την εκστρατεία οικονομικής πίεσης κα...
23:11 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Τραμπ: Αντιμέτωπος με την προθεσμία των «60 ημερών» για τον πόλεμο στο Ιράν – Οι 3 επιλογές του και γιατί μπορεί να αγνοήσει το Κογκρέσο

Ένας νόμος που χρονολογείται από δεκαετίες πριν, επιτρέπει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ να διεξάγει πό...
22:08 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Technomar: «Ασφαλή τα μέλη του πληρώματος του πλοίου "Epaminondas" μετά την επίθεση στα Στενά του Ορμούζ»

Η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου ελληνικών συμφερόντων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που δέχθ...
