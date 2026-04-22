Πεζεσκιάν: «Εμπόδιο στις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις ο ναυτικός αποκλεισμός και η αθέτηση δεσμεύσεων των ΗΠΑ»

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, ανέδειξε τις ενέργειες των ΗΠΑ ως τον βασικό αποτρεπτικό παράγοντα για την επίτευξη μιας διπλωματικής λύσης.

Σύμφωνα με τον Πεζεσκιάν, «Η αθέτηση των δεσμεύσεων, ο [ναυτικός] αποκλεισμός και οι απειλές αποτελούν τα κύρια εμπόδια για την πραγματοποίηση ουσιαστικών διαπραγματεύσεων».

Στην ανάρτησή του, ο Πρόεδρος του Ιράν επέκρινε έντονα την αμερικανική στάση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο κόσμος βλέπει την ατελείωτη υποκριτική ρητορική σας και την αντίφαση μεταξύ ισχυρισμών και πράξεων».

The Islamic Republic of Iran has welcomed dialogue and agreement and continues to do so. Breach of commitments, blockade and threats are main obstacles to genuine negotiations. World sees your endless hypocritical rhetoric and contradiction between claims and actions. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 22, 2026

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρά την παράταση της εκεχειρίας, διαμηνύει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ, κάτι που λειτουργεί ως μοχλός πίεσης, μέχρι το Ιράν να καταθέσει μια συγκεκριμένη και ενιαία πρόταση ειρήνης.