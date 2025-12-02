Ζελένσκι: Το προσχέδιο ειρήνης της Γενεύης «βελτιώθηκε» μετά τις συνομιλίες στη Φλόριντα – Αμφιβάλλει για τις προθέσεις της Ρωσίας

  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι το προσχέδιο ειρήνης έχει «βελτιωθεί» μετά τις πρόσφατες συνομιλίες στη Φλόριντα, οι οποίες ακολούθησαν τις επαφές στη Γενεύη.
  • Οι διαβουλεύσεις με την αμερικανική πλευρά, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των υπηρεσιών πληροφοριών, επικεντρώθηκαν στην προστασία από ρωσικές επιθέσεις και την αποτροπή παραβιάσεων συμφωνιών.
  • Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα για νέες εκστρατείες παραπληροφόρησης και εξέφρασε αμφιβολίες για τις προθέσεις της Ρωσίας στη διαπραγματευτική διαδικασία.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε σε νέες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο που φιλοδοξεί να τερματίσει τον πόλεμο στη χώρα του, υπογραμμίζοντας πως το σχετικό έγγραφο έχει πλέον «βελτιωθεί» μετά τις πρόσφατες συνομιλίες στη Φλόριντα, σε συνέχεια των προηγούμενων επαφών στη Γενεύη.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι έλαβε αναλυτική ενημέρωση από τον επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, και τα υπόλοιπα μέλη που συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις, επισημαίνοντας ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη βελτίωση του προσχεδίου που είχε εξεταστεί στις προηγούμενες συνομιλίες ΗΠΑΟυκρανίας στη Γενεύη.

«Με τη συμμετοχή εκπροσώπων των υπηρεσιών πληροφοριών, υπήρξε συζήτηση με την αμερικανική πλευρά σχετικά με τη σκοπιμότητα διαφόρων βημάτων στη γραμμή του μετώπου και τις προκλήσεις της διασφάλισης προστασίας από ρωσικές επιθέσεις και αποτροπής παραβιάσεων των συμφωνιών σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στα social media.

Πρόσθεσε ότι οι διπλωμάτες του και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εργάζονται ώστε να συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις, καθώς και οι εταίροι της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε επίσης τη Μόσχα για νέες απόπειρες παραπληροφόρησης, ενόψει των επόμενων επαφών της με την αμερικανική πλευρά.


«Σημειώνουμε ότι οι Ρώσοι έχουν ήδη ξεκινήσει νέες εκστρατείες παραπληροφόρησης ενόψει της προετοιμασίας των επερχόμενων συναντήσεών τους με την αμερικανική πλευρά», υπογράμμισε, κάνοντας φαινομενικά αναφορά στους πρόσφατους ισχυρισμούς του ρωσικού υπουργείου Άμυνας ότι η Μόσχα έχει καταλάβει κι άλλες ουκρανικές πόλεις στην πρώτη γραμμή, ανάμεσά τους το Βοβτσάνσκ στην περιφέρεια Χαρκόβου και το Ποκρόφσκ στο Ντονέτσκ.

Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευσή του για «πραγματική ειρήνη και εγγυημένη ασφάλεια» και εξέφρασε για ακόμη μία φορά αμφιβολίες για τις προθέσεις της Ρωσίας στη διαπραγματευτική διαδικασία.

«Έδωσα οδηγίες να συνεχιστεί η πιο εποικοδομητική δυνατή συνεργασία με την ομάδα του προέδρου Τραμπ, καθώς και με τους Ευρωπαίους εταίρους μας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών θα παράσχουν στους εταίρους όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας και τις προσπάθειές της να χρησιμοποιήσει τη διπλωματική εμπλοκή ως κάλυψη για να αποδυναμώσει τις κυρώσεις και να μπλοκάρει σημαντικές συλλογικές ευρωπαϊκές αποφάσεις».

