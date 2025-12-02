Βέλγιο: Έφοδος της αστυνομίας στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ και στο Κολλέγιο της Ευρώπης – Έρευνα για κατάχρηση πόρων και απάτη

Σύνοψη από το

  • Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε αιφνιδιαστικές έρευνες σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και ιδιωτικές κατοικίες, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
  • Οι έρευνες αφορούν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) και το College of Europe, με τρία άτομα να έχουν συλληφθεί για ανάκριση με υποψίες απάτης και διαφθοράς.
  • Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα νέο κύμα ανησυχίας για τη διαφάνεια των ευρωπαϊκών οργάνων, ασκώντας πίεση στη διευθύντρια του College of Europe, Φεντερίκα Μογκερίνι.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βέλγιο: Έφοδος της αστυνομίας στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ και στο Κολλέγιο της Ευρώπης – Έρευνα για κατάχρηση πόρων και απάτη

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε αιφνιδιαστικές εφόδους σε υπηρεσίες της ΕΕ και σε ιδιωτικές κατοικίες στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, προκαλώντας νέο κύμα ανησυχίας στις Βρυξέλλες, αναζωπυρώνοντας τα ερωτήματα γύρω από τη διαφάνεια των ευρωπαϊκών οργάνων.

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση και με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται η ιστοσελίδα Euractiv, την Τρίτη οι βελγικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) στις Βρυξέλλες, στο College of Europe στη Μπριζ, καθώς και σε ιδιωτικά σπίτια, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ.

Οι έρευνες ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες, με την αστυνομία να κατάσχει έγγραφα και να προχωρά στη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία τέθηκαν υπό ανάκριση με υποψίες για απάτη σε δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά και σύγκρουση συμφερόντων.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι περίπου δέκα αστυνομικοί με πολιτικά εισήλθαν στα κεντρικά της EEAS στις 7:30 το πρωί της Τρίτης, ενώ δεύτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος από την Υπηρεσία επιβεβαίωσε την έφοδο.

Η ποινική έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες ότι η EEAS και το College of Europe -η κορυφαία μεταπτυχιακή σχολή εκπαίδευσης στελεχών της ΕΕ- φέρονται να έκαναν κακή χρήση δημόσιων ευρωπαϊκών πόρων το 2021 και το 2022, σύμφωνα με τέσσερις διαφορετικές πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση.

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πιο πρόσφατο μεγάλο σκάνδαλο που πλήττει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και εντείνουν την πίεση προς το College of Europe και τη διευθύντριά του, Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία στο παρελθόν είχε διατελέσει επικεφαλής της EEAS και φέτος ξεκίνησε δεύτερη πενταετή θητεία στη Μπριζ.

Η Μογκερίνι, πρώην Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, «δεν ανταποκρίθηκε άμεσα» στα ερωτήματα του Euractiv.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν η ομοσπονδιακή αστυνομία του Βελγίου από τη Δυτική Φλάνδρα και η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης της ΕΕ (OLAF), στο πλαίσιο ποινικής έρευνας υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO). Εκπρόσωποι της EPPO και της OLAF «αρνήθηκαν να σχολιάσουν».

Εκπρόσωπος του College of Europe «αρνήθηκε να σχολιάσει», εκπρόσωπος της EEAS δήλωσε ότι «δεν είχε κάποια πληροφορία» ενώ το Γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα στη Φλάνδρα «δεν ανταποκρίθηκε άμεσα», αναφέρει η ιστοσελίδα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρέπει να παίρνετε προβιοτικά κάθε μέρα; Τι απαντούν οι ειδικοί

Ελπιδοφόρα ανακάλυψη: Σταγόνες για τη μύτη θα μπορούσαν να καταπολεμήσουν τον καρκίνο του εγκεφάλου

Μητσοτάκης για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Πολύ σύντομα η κ. Κεραμέως θα προσδιορίσει τα επόμενα βήματα

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία από σήμερα το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών (AES) -Όλες οι λεπτομέρειες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:46 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσικό δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση ανοιχτά της Τουρκίας

Ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν προς τη Γεωργία ανέφερε επίθεση στα ανοιχτά της Τουρ...
08:49 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ινδονησία: 631 νεκροί και 1 εκατομμύριο ξεριζωμένοι από τις πλημμύρες – 472 αγνοούμενοι

Ο απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που σάρωσαν τις τελευτα...
08:04 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Βενεζουέλα: Οι επιλογές Μαδούρο λιγοστεύουν εν μέσω ασφυκτικής πίεσης από τις ΗΠΑ – Αναβρασμός στο Πεντάγωνο για τα πλήγματα σε ταχύπλοα

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, εμφανίστηκε ξανά δημόσια για να διακηρύξει την πί...
07:38 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Μόνος στο Σπίτι: Πόσο θα κόστιζε σήμερα η διαμονή του Κέβιν στο ξενοδοχείο «The Plaza» της Νέας Υόρκης

Ο Δεκέμβριος έφτασε, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου για τα Χριστού...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»