Βέλγιο: Έφοδος της αστυνομίας στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ και στο Κολλέγιο της Ευρώπης – Έρευνα για κατάχρηση πόρων και απάτη

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε αιφνιδιαστικές εφόδους σε υπηρεσίες της ΕΕ και σε ιδιωτικές κατοικίες στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, προκαλώντας νέο κύμα ανησυχίας στις Βρυξέλλες, αναζωπυρώνοντας τα ερωτήματα γύρω από τη διαφάνεια των ευρωπαϊκών οργάνων.

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση και με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται η ιστοσελίδα Euractiv, την Τρίτη οι βελγικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) στις Βρυξέλλες, στο College of Europe στη Μπριζ, καθώς και σε ιδιωτικά σπίτια, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ.

Οι έρευνες ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες, με την αστυνομία να κατάσχει έγγραφα και να προχωρά στη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία τέθηκαν υπό ανάκριση με υποψίες για απάτη σε δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά και σύγκρουση συμφερόντων.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι περίπου δέκα αστυνομικοί με πολιτικά εισήλθαν στα κεντρικά της EEAS στις 7:30 το πρωί της Τρίτης, ενώ δεύτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος από την Υπηρεσία επιβεβαίωσε την έφοδο.

Η ποινική έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες ότι η EEAS και το College of Europe -η κορυφαία μεταπτυχιακή σχολή εκπαίδευσης στελεχών της ΕΕ- φέρονται να έκαναν κακή χρήση δημόσιων ευρωπαϊκών πόρων το 2021 και το 2022, σύμφωνα με τέσσερις διαφορετικές πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση.

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πιο πρόσφατο μεγάλο σκάνδαλο που πλήττει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και εντείνουν την πίεση προς το College of Europe και τη διευθύντριά του, Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία στο παρελθόν είχε διατελέσει επικεφαλής της EEAS και φέτος ξεκίνησε δεύτερη πενταετή θητεία στη Μπριζ.

Η Μογκερίνι, πρώην Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, «δεν ανταποκρίθηκε άμεσα» στα ερωτήματα του Euractiv.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν η ομοσπονδιακή αστυνομία του Βελγίου από τη Δυτική Φλάνδρα και η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης της ΕΕ (OLAF), στο πλαίσιο ποινικής έρευνας υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO). Εκπρόσωποι της EPPO και της OLAF «αρνήθηκαν να σχολιάσουν».

Εκπρόσωπος του College of Europe «αρνήθηκε να σχολιάσει», εκπρόσωπος της EEAS δήλωσε ότι «δεν είχε κάποια πληροφορία» ενώ το Γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα στη Φλάνδρα «δεν ανταποκρίθηκε άμεσα», αναφέρει η ιστοσελίδα.