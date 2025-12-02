Αγρότες: Απέκλεισαν την παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης–Έδεσσας – Κλειστά και τα 2 ρεύματα κυκλοφορίας για 4 ώρες

Σύνοψη από το

  • Αγρότες της Χαλκηδόνας προχώρησαν σε τετράωρο αποκλεισμό της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Η κινητοποίηση ξεκίνησε την Τρίτη (2/12) το μεσημέρι, ενώ χθες είχε προηγηθεί συμβολικός αποκλεισμός μίας ώρας.
  • Μέλος της συντονιστικής επιτροπής ανέφερε ότι δεν αποκλείεται η κινητοποίηση να διαρκέσει περισσότερο, καθώς “το μπλόκο ολοένα και ενισχύεται”.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αγρότες

Σε τετράωρο αποκλεισμό της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας -και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας- προχώρησαν από τη μία μετά το μεσημέρι της Τρίτης (2/12) οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του αγροτικού μπλόκου που στήθηκε στην είσοδο της Χαλκηδόνας από χθες οπότε και έγινε συμβολικός αποκλεισμός μίας ώρας, ανέφερε ότι δεν αποκλείεται η κινητοποίησή τους να διαρκέσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ, όπως τόνισε, το μπλόκο ολοένα και ενισχύεται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρέπει να παίρνετε προβιοτικά κάθε μέρα; Τι απαντούν οι ειδικοί

Ελπιδοφόρα ανακάλυψη: Σταγόνες για τη μύτη θα μπορούσαν να καταπολεμήσουν τον καρκίνο του εγκεφάλου

Μητσοτάκης για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Πολύ σύντομα η κ. Κεραμέως θα προσδιορίσει τα επόμενα βήματα

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία από σήμερα το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών (AES) -Όλες οι λεπτομέρειες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:45 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ελευσίνα: Συνελήφθη 14χρονος που έκλεψε και οδηγούσε μηχανάκι χωρίς πινακίδες – Η καταδίωξη από αστυνομικούς

Στη σύλληψη ενός 14χρονου που οδηγούσε δίκυκλο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο είχε κλέψ...
14:35 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αιγάλεω: Συνελήφθη άνδρας που… κυκλοφορούσε γυμνός έξω από δημοτικό σχολείο

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος… κυκλοφορούσε γυμνός έξω από σχολείο στο Αιγάλεω, νωρίς...
14:30 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 179 χλμ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης – Τον έπιασε το ραντάρ της Τροχαίας

Στη σύλληψη ενός 55χρονου οδηγού μηχανής προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας 1/12 οι αστυνομικοί ...
13:22 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο με το κλεμμένο μηχανάκι που συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος του 16χρονου, ο οποίος συνελήφθη στ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»