Αγρότες: Απέκλεισαν την παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης–Έδεσσας – Κλειστά και τα 2 ρεύματα κυκλοφορίας για 4 ώρες

Σε τετράωρο αποκλεισμό της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας -και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας- προχώρησαν από τη μία μετά το μεσημέρι της Τρίτης (2/12) οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του αγροτικού μπλόκου που στήθηκε στην είσοδο της Χαλκηδόνας από χθες οπότε και έγινε συμβολικός αποκλεισμός μίας ώρας, ανέφερε ότι δεν αποκλείεται η κινητοποίησή τους να διαρκέσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ, όπως τόνισε, το μπλόκο ολοένα και ενισχύεται.