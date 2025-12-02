Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο με το κλεμμένο μηχανάκι που συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη

Σύνοψη από το

  • Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος 16χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη με κλεμμένο μηχανάκι.
  • Ο ανήλικος διώκεται για διακεκριμένη κλοπή, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ παραπέμφθηκε σε ανακριτή.
  • Συνελήφθη επίσης ο 48χρονος πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, καθώς ο 16χρονος είχε κλέψει και άλλες δύο μηχανές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο με το κλεμμένο μηχανάκι που συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος του 16χρονου, ο οποίος συνελήφθη στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, όταν οδηγώντας κλεμμένη μοτοσικλέτα, αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει και προκειμένου να διαφύγει ανέπτυξε ταχύτητα, κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, ο 16χρονος διώκεται για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 3ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και του 48χρονου πατέρα του ανήλικου. Ο πατέρας οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος δεν έχει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ εκτός από την κλεμμένη μοτοσικλέτα που οδηγούσε, διαπιστώθηκε ότι τον προηγούμενο μήνα είχε κλέψει άλλες δύο δίκυκλες μηχανές, που εντοπίστηκαν κοντά στο σπίτι του και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δείτε το βίντεο από την ιστοσελίδα voria.gr:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρέπει να παίρνετε προβιοτικά κάθε μέρα; Τι απαντούν οι ειδικοί

Ελπιδοφόρα ανακάλυψη: Σταγόνες για τη μύτη θα μπορούσαν να καταπολεμήσουν τον καρκίνο του εγκεφάλου

Μητσοτάκης για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Πολύ σύντομα η κ. Κεραμέως θα προσδιορίσει τα επόμενα βήματα

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία από σήμερα το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών (AES) -Όλες οι λεπτομέρειες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:45 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ελευσίνα: Συνελήφθη 14χρονος που έκλεψε και οδηγούσε μηχανάκι χωρίς πινακίδες – Η καταδίωξη από αστυνομικούς

Στη σύλληψη ενός 14χρονου που οδηγούσε δίκυκλο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο είχε κλέψ...
14:35 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αιγάλεω: Συνελήφθη άνδρας που… κυκλοφορούσε γυμνός έξω από δημοτικό σχολείο

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος… κυκλοφορούσε γυμνός έξω από σχολείο στο Αιγάλεω, νωρίς...
14:30 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 179 χλμ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης – Τον έπιασε το ραντάρ της Τροχαίας

Στη σύλληψη ενός 55χρονου οδηγού μηχανής προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας 1/12 οι αστυνομικοί ...
13:32 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Απέκλεισαν την παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης–Έδεσσας – Κλειστά και τα 2 ρεύματα κυκλοφορίας για 4 ώρες

Σε τετράωρο αποκλεισμό της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»