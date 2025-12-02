Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο με το κλεμμένο μηχανάκι που συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος του 16χρονου, ο οποίος συνελήφθη στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, όταν οδηγώντας κλεμμένη μοτοσικλέτα, αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει και προκειμένου να διαφύγει ανέπτυξε ταχύτητα, κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, ο 16χρονος διώκεται για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 3ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και του 48χρονου πατέρα του ανήλικου. Ο πατέρας οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος δεν έχει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ εκτός από την κλεμμένη μοτοσικλέτα που οδηγούσε, διαπιστώθηκε ότι τον προηγούμενο μήνα είχε κλέψει άλλες δύο δίκυκλες μηχανές, που εντοπίστηκαν κοντά στο σπίτι του και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

