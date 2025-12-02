Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 16χρονος με το κλεμμένο μηχανάκι που συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη – Πρόστιμο 11.350 ευρώ

Με… πλούσιο παρελθόν ο 16χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες (01/12) το απόγευμα στη διάρκεια καταδίωξης από μεγάλη ομάδα αστυνομικών, καθώς προκειμένου να τους αποφύγει στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη, κι ενώ οδηγούσε ένα κλεμμένο μηχανάκι, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Ο 16χρονος Ρομά που συνελήφθη και του επιβλήθηκε πρόστιμο 11.350 ευρώ θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα, με τις κατηγορίες της κλοπής, της απείθειας και της επικίνδυνης οδήγησης, όπως και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ από την αστυνομική έρευνα προέκυψε πως και τον προηγούμενο μήνα είχε κλέψει άλλα δύο μηχανάκια, τα οποία βρέθηκαν κοντά στο σπίτι του και θα αποδοθούν στους ιδιοκτήτες τους. Το μηχανάκι που οδηγούσε χθες το είχε κλέψει από την περιοχή της Ξηροκρήνης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 το απόγευμα της Δευτέρας στην οδό Μοναστηρίου, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ότι ακολουθούν μοτοσικλετιστή που αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο. Ακολούθησε καταδίωξη, με μεγάλο αριθμό δικυκλιστών αστυνομικών να κυνηγούν τον νεαρό οδηγό προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν, κάτι που τελικά συνέβη στο ύψος της οδού Κωλέττη.