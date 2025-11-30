Ενώπιος Ενωπίω: Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου ο Κωνσταντίνος Αργυρός – Την Πέμπτη στις 24:00

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα είναι καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 στις 24:00.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μιλά για τη μαγική διαδρομή του, τον γάμο του με την Αλεξάνδρα Νίκα και τον ερχομό του γιου τους. Η φιλία του με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που δηλώνει φαν του.

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, στις 24:00, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, σε μία δυνατή εξομολόγηση, μιλά για όλους και για όλα στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

#EnwpiosEnwpiw

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Μιχάλης Αραμπατζόγλου, Αλέξανδρος Τσαγκόγιωργας, Θάνος Κλωνόπουλος