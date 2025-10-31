Ο Αχιλλέας Μπέος στο «Ενώπιος Ενωπίω» – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

Media

ΜΠΕΟΣ ΤΕΤΕΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Ο Αχιλλέας Μπέος ήταν καλεσμένος στην πρεμιέρα της εκπομπής «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ της Πέμπτης (31/10).

Ο δήμαρχος του Βόλου αναφέρθηκε στην πολιτική σκηνή της χώρας και απάντησε για το αν είναι ρατσιστής.

Παράλληλα, ο Αχιλλέας Μπέος μίλησε για την περίοδο που είχε τεθεί σε αργία, την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο και την σχέση που έχει με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Αγοραστό.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, έκαναν παρέμβαση ο Θοδωρής Ζαγοράκης, η κόρη του Αχιλλέα Μπέου Αργυρώ, οι τραγουδιστές Αντύπας και Λευτέρης Πανταζής καθώς και ο ποδοσφαιριστής του Βόλου, Τάσος Τσοκάνης.

Ειπροσθέτως, για τον Αχιλλέα Μπέο μίλησαν ο πρύτανης του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης και καθηγητες πανεπιστημίων.

Δείτε το ΜΕΡΟΣ Α’

Δείτε το ΜΕΡΟΣ Β’

Δείτε το ΜΕΡΟΣ Γ’

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μόνο το 1% των ανθρώπων με υψηλή νοημοσύνη μπορεί να εντοπίσει το κρυμμένο πρόσωπο σε αυτή τη σκηνή ορειβασίας σε 22 δευτερ...

Ο σπόρος του Halloween που μπορεί να μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό, να βελτιώσει τη διάθεση και να ενισχύσει την απώ...

Λαγκάρντ: Περιορίζονται οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη, μειώνονται οι πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων

e-ΕΦΚΑ: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την επιδότηση εργατικής εισφοράς

Gboard: Οι ρυθμίσεις του που οι περισσότεροι χρήστες Android αγνοούν αλλά θα έπρεπε να ενεργοποιήσουν

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
23:31 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews Η Σίσσυ Νίκα ταξιδεύει στην -«άγνωστη...
22:30 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews Η meat & fire chef Μυρσίνη Λαμπρά...
22:19 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Βαγγέλης Δαούσης για HOTΕΛ ΕΛVIRA: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη» 

Ο Βαγγέλης Δαούσης, ο τηλεοπτικός Ηλίας Δρόσος από τη σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA, βρέθηκε το πρωί της ...
20:16 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Alpha: Το σόι σου – Λίγο πριν την πρεμιέρα, οι πρωταγωνιστές αποκαλύπτουν

«Το σόι σου» επιστρέφει αύριο στις 20:00 με νέο διπλό επεισόδιο και όλοι οι πρωταγωνιστές δηλώ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς