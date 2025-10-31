Το Ιράν καταδικάζει την εντολή του Τραμπ για δοκιμές πυρηνικών όπλων

Το Ιράν καταδίκασε την εντολή που έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Πεντάγωνο να αρχίσει δοκιμές πυρηνικών όπλων, χαρακτηρίζοντάς την «ανεύθυνη» και επισημαίνοντας πως αντιπροσωπεύει «σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια».

«Η ανακοίνωση για επανέναρξη των δοκιμών πυρηνικών όπλων είναι μια οπισθοδρομική και ανεύθυνη κίνηση, μια σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια», υπογραμμίζει ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Ο κόσμος πρέπει να ενωθεί για να καταστήσει υπόλογες τις ΗΠΑ για την ομαλοποίηση της διάδοσης τέτοιων ειδεχθών όπλων», συμπληρώνει.

Επισημαίνει παράλληλα πως οι ΗΠΑ δαιμονοποιούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και απειλούσαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας του με νέα πλήγματα. «Έχοντας μετονομάσει το “Υπουργείο Άμυνας” σε “Υπουργείο Πολέμου”, ένας πυρηνικά οπλισμένος νταής ξαναρχίζει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων. Ο ίδιος νταής δαιμονοποιεί το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και απειλεί με νέες επιθέσεις τις προστατευόμενες πυρηνικές εγκαταστάσεις μας, παραβιάζοντας κατάφωρα το διεθνές δίκαιο», σημειώνει ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

