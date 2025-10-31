Αχιλλέας Μπέος: Έχω πάει με μαύρες, άρα πώς είμαι ρατσιστής;

Στο ερώτημα αν τελικά είναι ρατσιστής, με αφορμή ένα παλιότερο επεισόδιο με τον ποδοσφαιριστή Τετέη σε αγώνα του 2024 μεταξύ της Κηφισιάς και του Βόλου, απάντησε ο Αχιλλέας Μπέος που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου που έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης (30/10).

Περιγράφοντας το περιστατικό ο δήμαρχος του Βόλου είπε αρχικά: «Μπορείτε να ρωτήσετε και τον ίδιο τι έχει γίνει… Τον παρασύρανε. Ήταν μια στημένη στιγμή, είχαν βάλει και παρακάμερα εκεί γιατί ξέρουν τις αντιδράσεις μου, ήταν ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό και σου λέει κάποια στιγμή θα έχει την έκρηξη ο Μπέος και θα διεκδικήσουμε το παιχνίδι στα χαρτιά, όπως και τελικά έγινε. Κέρδισαν το παιχνίδι στα χαρτιά κα μηδενίστηκε ο Βόλος και πήραν τρεις βαθμούς, άσχετα αν έπεσαν (κατηγορία), γιατί εμείς είχαμε καλύτερη ομάδα».

«Δεν έγινε έτσι όπως το παρουσίασαν. Εγώ ήμουν στον πάγκο εκείνη την ημέρα κι έχει πέσει ο Τετέη, που οφείλω να πω ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένα τεράστιο ταλέντο, και λέω στον διαιτητή σε τρίτο πρόσωπο “σε κοροϊδεύει, δεν είναι φάουλ, όπως πέφτει η μαϊμού”. Το πήραν και το έκαναν αλλιώς… Βέβαια τώρα έχουμε δικαστήριο, στο οποίο θα κριθεί με στοιχεία αν είναι αλήθεια σε σχέση με το τι έλεγε το σύστημα τότε…», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Αναφορικά με το ζήτημα του ρατσισμού που τέθηκε, ο Αχιλλέας Μπέος τόνισε: «Έχω συνεργαστεί με δεκάδες ποδοσφαιριστές έγχρωμους, δεκάδες υπαλλήλους και στις δουλειές μου στην Αμερική. Έχω πάει και με μαύρες σε μικρή ηλικία, σεξουαλικά. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι όλα αυτά που λένε είναι αηδίες. Βέβαια ήταν “θεά” δεν ήταν απλή έγχρωμη για να πάω… Είμαι ρατσιστής μετά από όλα αυτά;».