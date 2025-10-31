Αχιλλέας Μπέος: Δεν θα φιληθώ στο στόμα με τον Κουρέτα αλλά συνεργαζόμαστε

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

Ο Αχιλλέας Μπέος, καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ της Πέμπτης (30/10), μίλησε μεταξύ άλλων και για τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα και το είδος της συνεργασίας που έχουν.

Αχιλλέας Μπέος: Φοβάμαι την ακυβερνησία, θα ψηφίσω ΝΔ – Πώς σχολίασε τους πολιτικούς αρχηγούς

Με αφορμή την κόντρα που έχει προκύψει μετά το φαινόμενο Ντάνιελ και τα νεκρά ψάρια στον Παγασητικό, ο δήμαρχος του Βόλου ξεκαθάρισε: «Συνεργαζόμαστε, δεν θα φιληθώ στο στόμα μαζί του… Για το καλό της πόλης συνεργαζόμαστε».

Αναφορικά με την ατάκα που είχε πει τότε, με το περιβόητο «ρε Κουρέτα» και τον χαρακτηρισμό «πολιτικός απατεώνας» που του φώναζε πάνω από τα νεκρά ψάρια, ο Αχιλλέας Μπέος αποποιήθηκε την ευθυνών του, λέγοντας «εγώ φταίω που φώναζα ή αυτός που τα έθαβε δίπλα σε γεωτρήσεις, σε κατοικημένη περιοχή; Κι όταν λέω αυτός, φυσικά εννοώ τα συνεργεία στα οποία έδινε εντολή, όχι ο ίδιος».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 φράσεις που χρησιμοποιούν οι Φινλανδοί στη δουλειά και τους κάνουν τους πιο ευτυχισμένους στον κόσμο

Benevril – Νέα αποτελεσματική λύση κατά της τριχόπτωσης με μινοξιδίλη σε μορφή αφρού

Λαγκάρντ: Περιορίζονται οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη, μειώνονται οι πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων

e-ΕΦΚΑ: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την επιδότηση εργατικής εισφοράς

Gboard: Οι ρυθμίσεις του που οι περισσότεροι χρήστες Android αγνοούν αλλά θα έπρεπε να ενεργοποιήσουν

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
02:15 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Σοκ στην Πάτρα: 28 γάτες απόμακρύνθηκαν από σπίτι όπου ζούσαν σε άθλιες συνθήκες – Βρέθηκε κι ένας σκελετός

Στην Πάτρα, έπειτα από καταγγελία και με εισαγγελική διαταγή, αφαιρέθηκαν 28 γάτες από χώρο πο...
02:00 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Πέλλα: Καταδίκη 29χρονου για σεξουαλική κακοποίηση της ξαδέλφης του έπειτα από έξοδο για διασκέδαση

Ένας 29χρονος καταδικάστηκε σε ποινή 37 μηνών, επειδή κακοποίησε σεξουαλικά την ξαδέλφη του, ύ...
01:00 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Κορινθιακός κόλπος: Ψάρεψαν ροφό 20 κιλών – Δείτε βίντεο

Μια ψαριά που δύσκολα θα ξεχαστεί, πέτυχαν στον Κορινθιακό Κόλπο ο αντιδήμαρχος Κορίνθου, Βαγγ...
00:45 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Αχιλλέας Μπέος: Φοβάμαι την ακυβερνησία, θα ψηφίσω ΝΔ – Πώς σχολίασε τους πολιτικούς αρχηγούς

Την δική του τοποθέτηση για τα τεκταινόμενα στην πολιτική σκηνή της χώρας έκανε ο δήμαρχος Βόλ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς