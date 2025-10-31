Πακιστάν – Αφγανιστάν: Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις θα επαναληφθούν στις 6 Νοεμβρίου

Το Αφγανιστάν και το Πακιστάν θα ξαναρχίσουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη στις 6 Νοεμβρίου και συμφώνησαν να συνεχιστεί μέχρι τότε η κατάπαυση του πυρός στα σύνορά τους, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Όλες οι πλευρές συμφώνησαν να συνεχιστεί η κατάπαυση του πυρός. Οι όροι της εφαρμογής της θα εξεταστούν και θα αποφασιστούν σε μια συνάντηση μεταξύ υψηλόβαθμων αντιπροσωπειών στην Κωνσταντινούπολη στις 6 Νοεμβρίου» ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου.

Pakistan-Afghanistan Istanbul talks have succeeded in ending the war. These talks were resumed at the request of Turkey and Qatar. Pakistan wanted to make this agreement in writing, which they accepted. But this is interim agreement, the details will be finalized on November 6. pic.twitter.com/VVNpnc4RiG — Muhammad Sheikh (@s4iqbal) October 30, 2025

Η Τουρκία και το Κατάρ έχουν αναλάβει να μεσολαβήσουν μεταξύ των δύο χωρών.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο.