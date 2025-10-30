Γαρυφαλλιά Καληφώνη για Χρήστο Μάστορα: «Με το που τον κοίταξα ήξερα ότι υπάρχει μέλλον – Ότι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο θα περάσω χρόνια»

Καλεσμένη στο νέο επεισόδιο του podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου ήταν η Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Η influencer και επιχειρηματίας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, αναφέρθηκε και στον Χρήστο Μάστορα, με τον οποίο είναι μαζί τρία χρόνια.

Μιλώντας για τον σύντροφό της και γνωστό τραγουδιστή, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δήλωσε πως είναι ένας ευφυής και πολύ καλός άνθρωπος. Ακόμα, η influencer εξήγησε ότι δεν σκέφτεται τον γάμο, ωστόσο αν της έκανε πρόταση γάμου ο Χρήστος Μάστορας, θα δεχόταν.

Μάλιστα, η επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι πριν από πολλά χρόνια η γιαγιά της, η οποία δεν είναι πλέον στη ζωή, είχε βρει τα αρχικά του ονόματος του καλλιτέχνη.

Συγκεκριμένα, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη εξομολογήθηκε πως: «Ο Χρήστος είναι ευφυής, είναι πολύ καλός άνθρωπος, είναι δοτικός, πολλά μπορώ να σου πω.

Δεν σκέφτομαι τον γάμο, η αλήθεια είναι πως δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Όπως σου είπα και πριν είμαι πολύ ανεξάρτητη και η ιδέα του γάμου και αυτά, νιώθω ότι δεν μου ταιριάζουν κιόλας. Σίγουρα δεν είναι κάτι που τώρα που μιλάμε θα το ήθελα.

Αν ο Χρήστος μου έκανε πρόταση γάμου αύριο, επειδή τον αγαπάω πολύ και είμαστε πολύ καλά, θα έλεγα ναι. Είναι ο άνθρωπος μου αλλά δεν είναι κάτι που σκέφτομαι».

Στη συνέχεια, η influencer ανέφερε ότι: «Νομίζω ότι ήξερα πως είναι ο άνθρωπός μου, από όταν τον κοίταξα. Δηλαδή με το που τον κοίταξα ήξερα ότι υπάρχει μέλλον με τον Χρήστο. Ότι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο θα περάσω χρόνια και ότι έχω να μάθω πολλά, που ισχύει. Ήταν καρμικό πολύ!».

«Η γιαγιά μου, η οποία δεν είναι στη ζωή, πριν χρόνια μου είχε βρει τα αρχικά του. Πριν πολλά χρόνια κιόλας! Έπειτα από χρόνια, όταν ήρθε στη ζωή μου ο Χρήστος, εκεί κατάλαβα ότι… Μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό, έκανα την σύνδεση αμέσως», αποκάλυψε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σε άλλο σημείο.