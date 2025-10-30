Γαρυφαλλιά Καληφώνη για Χρήστο Μάστορα: «Με το που τον κοίταξα ήξερα ότι υπάρχει μέλλον – Ότι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο θα περάσω χρόνια»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γαρυφαλλιά Καληφώνη
Πηγή: Instagram/garifalia.kalifoni

Καλεσμένη στο νέο επεισόδιο του podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου ήταν η Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Η influencer και επιχειρηματίας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, αναφέρθηκε και στον Χρήστο Μάστορα, με τον οποίο είναι μαζί τρία χρόνια.

Μιλώντας για τον σύντροφό της και γνωστό τραγουδιστή, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δήλωσε πως είναι ένας ευφυής και πολύ καλός άνθρωπος. Ακόμα, η influencer εξήγησε ότι δεν σκέφτεται τον γάμο, ωστόσο αν της έκανε πρόταση γάμου ο Χρήστος Μάστορας, θα δεχόταν.

Μάλιστα, η επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι πριν από πολλά χρόνια η γιαγιά της, η οποία δεν είναι πλέον στη ζωή, είχε βρει τα αρχικά του ονόματος του καλλιτέχνη.

Συγκεκριμένα, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη εξομολογήθηκε πως: «Ο Χρήστος είναι ευφυής, είναι πολύ καλός άνθρωπος, είναι δοτικός, πολλά μπορώ να σου πω.

Δεν σκέφτομαι τον γάμο, η αλήθεια είναι πως δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Όπως σου είπα και πριν είμαι πολύ ανεξάρτητη και η ιδέα του γάμου και αυτά, νιώθω ότι δεν μου ταιριάζουν κιόλας. Σίγουρα δεν είναι κάτι που τώρα που μιλάμε θα το ήθελα.

Αν ο Χρήστος μου έκανε πρόταση γάμου αύριο, επειδή τον αγαπάω πολύ και είμαστε πολύ καλά, θα έλεγα ναι. Είναι ο άνθρωπος μου αλλά δεν είναι κάτι που σκέφτομαι».

Στη συνέχεια, η influencer ανέφερε ότι: «Νομίζω ότι ήξερα πως είναι ο άνθρωπός μου, από όταν τον κοίταξα. Δηλαδή με το που τον κοίταξα ήξερα ότι υπάρχει μέλλον με τον Χρήστο. Ότι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο θα περάσω χρόνια και ότι έχω να μάθω πολλά, που ισχύει. Ήταν καρμικό πολύ!».

«Η γιαγιά μου, η οποία δεν είναι στη ζωή, πριν χρόνια μου είχε βρει τα αρχικά του. Πριν πολλά χρόνια κιόλας! Έπειτα από χρόνια, όταν ήρθε στη ζωή μου ο Χρήστος, εκεί κατάλαβα ότι… Μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό, έκανα την σύνδεση αμέσως», αποκάλυψε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σε άλλο σημείο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 φράσεις που χρησιμοποιούν οι Φινλανδοί στη δουλειά και τους κάνουν τους πιο ευτυχισμένους στον κόσμο

Benevril – Νέα αποτελεσματική λύση κατά της τριχόπτωσης με μινοξιδίλη σε μορφή αφρού

Λαγκάρντ: Περιορίζονται οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη, μειώνονται οι πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων

e-ΕΦΚΑ: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την επιδότηση εργατικής εισφοράς

Gboard: Οι ρυθμίσεις του που οι περισσότεροι χρήστες Android αγνοούν αλλά θα έπρεπε να ενεργοποιήσουν

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
22:36 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Μιχάλης Χατζηγιάννης για Διονύση Σαββόπουλο: «Η φωνή, η ευγένεια της ψυχής του, οι μνήμες συνεχίζουν να “αντηχούν” μέσα μου»

Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου ο σπουδαίος Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 80 ετών. Τ...
21:48 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Μαρία Αλιφέρη: «Δεν είμαι απ’ αυτούς που λένε ότι θέλουν να πεθάνουν στο σανίδι – Όπου θέλει, ας με βρει»

Η Μαρία Αλιφέρη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, με αφορμή τη θεα...
20:38 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Κατερίνα Διδασκάλου: «Διατηρούμαι λαμπερή γιατί δεν κρίνω, πίνω νερό και κάνω καλές σκέψεις»

Η Κατερίνα Διδασκάλου μίλησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, με τις δηλώσεις της να προβάλλοντα...
19:57 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Μαρία Ιωαννίδου: «Δεν έχω κάνει ούτε μπότοξ – Τρώω ό,τι θέλω και δεν παχαίνω»

Η Μαρία Ιωαννίδου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς