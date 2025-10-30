Βασιλιάς Κάρολος: Κήρυξε έκπτωτο από τους βασιλικούς τίτλους τον αδελφό του Άντριου λόγω του σκανδάλου Επστάιν- Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ

Ο Άντριου δεν θα είναι πλέον πρίγκιπας και θα εγκαταλείψει το Royal Lodge, την βασιλική έπαυλη, όπως έχει επιβεβαιωθεί. Με μία ανακοίνωση βόμβα που εκδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο αδελφός του βασιλιά θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ, λόγω της σχέσης του εμπλοκής του με τον Επστάιν.

«Η Αυτού Μεγαλειότης ξεκίνησε σήμερα μια επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του τίτλου, των τιμητικών διακρίσεων και των διασήμων του πρίγκιπα Άντριου», ανέφερε η ανακοίνωση του παλατιού.

«Ο πρίγκιπας Άντριου θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ. Η μίσθωση του Royal Lodge (της βασιλικής έπαυλης στην οποία έμενε ο Άντριου) του παρείχε μέχρι σήμερα νομική προστασία για να συνεχίσει να διαμένει εκεί. Του έχει επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για την παράδοση της μίσθωσης και θα μετακομίσει σε εναλλακτική ιδιωτική κατοικία. Αυτές οι κυρώσεις θεωρούνται απαραίτητες, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του. Οι Μεγαλειότητές τους επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η απόλυτη συμπάθειά τους ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης», σημειώνει η ανακοίνωση, αναφερόμενη στα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Αν και ο Άντριου έχει στερηθεί όλους τους υπόλοιπους τίτλους του, οι τίτλοι των θυγατέρων του, της πριγκίπισσας Βεατρίκης και της πριγκίπισσας Ευγενίας, θα παραμείνουν.

Εν μέσω της διαμάχης, ο Βασιλιάς Κάρολος φέρεται να είναι πολύ πρόθυμος να «προστατεύσει» τις ανιψιές του, την πριγκίπισσα Βεατρίκη, 37 ετών, και την πριγκίπισσα Ευγενία, 35 ετών, οι οποίες παραμένουν Αυτού Μεγαλειότητες ως εγγονές της βασίλισσας Ελισάβετ. «Δεν θα ήθελε να υπογράψει οτιδήποτε θα τις επηρέαζε», δήλωσε μια πηγή στην Daily Mail.

Αυτό συμβαίνει μια εβδομάδα μετά την παραίτηση του διασυρμένου πρώην δούκα από τους τίτλους του, όταν ο βασιλιάς Κάρολος απείλησε να τους αφαιρέσει επίσημα, εκτός αν ο Άντριου «έβλεπε το σωστό».

Ο Βρετανός βασιλιάς κατέστησε σαφές ότι δεν θα διστάσει να λάβει «περαιτέρω μέτρα» αν ο μικρότερος αδελφός του συνέχιζε να προσκολλάται στο δουκάτο του και σε άλλες τιμές, αφού αποκαλύφθηκε ότι είπε ψέματα σχετικά με τη διακοπή των σχέσεών του με τον υπόδικο για παιδεραστία, αλλά νεκρό πλέον Τζέφρι Έπσταϊν.

Και παρά το τσουνάμι των αυξανόμενων αποδεικτικών στοιχείων εναντίον του, ο 65χρονος Άντριου φαίνεται να επιμένει με «εκπληκτική έλλειψη μεταμέλειας», σε μια κατάσταση που ο βασιλιάς θεωρεί «απαράδεκτη», σύμφωνα με προηγούμενες πηγές.

Την περασμένη εβδομάδα, η διαμάχη για το Royal Lodge, όπου διέμενε ο Άντριου, συνέχισε να εντείνεται εν μέσω νέων αποκαλυπτικών στοιχείων σε ένα μεταθανάτιο ημερολόγιο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία κατηγόρησε τον Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση και η οποία αυτοκτόνησε φέτος, σε ηλικία 41 ετών, γράφει η Daily Mail.