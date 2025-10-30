Τροχαίο δυστύχημα στα Γλυκά Νερά: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ο 23χρονος χάνει την έλεγχο της μηχανής του 

Τροχαίο δυστύχημα στα Γλυκά Νερά: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ο 23χρονος χάνει την έλεγχο της μηχανής του 

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο που σημειώθηκε στα Γλυκά Νερά, με θύμα έναν 23χρονο, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει την στιγμή που 23χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας στη λεωφόρο Λαυρίου και κατέληξε στο διαχωριστικό διάζωμα να ψυχορραγεί.

Εκκωφαντικός ήταν ο θόρυβος από την πρόσκρουση της μοτοσικλέτας στο οδόστρωμα, όπως ακούγεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το Star, ενώ στο σημείο σταμάτησαν διερχόμενα οχήματα για να βοηθήσουν τον άτυχο νέο.

Ο 23χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου και υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του. Η Τροχαία ερευνά τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος διαπιστώθηκε ότι δεν φορούσε κράνος.

Σύμφωνα με τo Star, ο 23χρονος είχε πάει χθες το βράδυ να δει την αγαπημένη του ομάδα και επέστρεφε στο σπίτι του στην Κάντζα. Από το πρωί, φίλοι του άφηναν λουλούδια στο σημείο του δυστυχήματος.

Δείτε το βίντεο:

 

