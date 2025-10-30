Γλυκά Νερά: Νεκρός σε τροχαίο 23χρονος μοτοσικλετιστής – Πώς συνέβη το δυστύχημα

Ακόμη μία τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στα Γλυκά Νερά. Νεκρός είναι ένας 23χρονος μοτοσικλετιστής έπειτα από τροχαίο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός της μηχανής, κινούμενος επί της Λεωφόρου Λαυρίου, υπό άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα αυτή να εκτραπεί και να προσκρούσει με σφοδρότητα στο κράσπεδο.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 23χρονο στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος και εξετάζει και τον ρόλο ενός άλλου οχήματος, ο οδηγός του οποίου θα μπορέσει ως αυτόπτης μάρτυρας, να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο ή αν εμπλέκεται και ο ίδιος.

