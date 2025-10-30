Η ληστεία του αιώνα στο Λούβρο: Στη φυλακή οι 2 συλληφθέντες – Αναζητούνται τα κοσμήματα

Enikos Newsroom

διεθνή

Λούβρο κοσμήματα Στέμματος

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορήθηκαν επίσημα το βράδυ της Τετάρτης για «οργανωμένη ληστεία» και «εγκληματική συνωμοσία» και προφυλακίστηκαν. Ωστόσο, τα κοσμήματα από τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου εξακολουθούν να αγνοούνται.

Κανείς δεν περίμενε πραγματικά ότι η εισαγγελέας του Παρισιού, συγκαλώντας συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, θα περιέγραφε λεπτομερώς τις «σημαντικές προόδους» στην έρευνα για τη ληστεία στο Λούβρο. Η Λορ Μπεκό προτίμησε να τονίσει την «εξαιρετική κινητοποίηση όλων», δηλαδή περίπου εκατό ερευνητών από το τμήμα ποινικών ερευνών, η οποία οδήγησε, μεταξύ άλλων, στη σύλληψη δύο υπόπτων το βράδυ του Σαββάτου.

Ο ένας συνελήφθη στο αεροδρόμιο Roissy-Charles-de-Gaulle (Val-d’Oise) πριν από μια πτήση προς την Αλγερία, τη χώρα καταγωγής του. Ο 34χρονος, είναι ήδη γνωστός στην αστυνομία για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και μια κλοπή.

Ο δεύτερος ύποπτος συνελήφθη κοντά στο σπίτι του στο Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Δεν φαινόταν να σχεδιάζει να εγκαταλείψει τη χώρα. Γεννημένος στην ίδια πόλη, είναι 39 ετών, πατέρας και εργάζεται ως οδηγός ταξί χωρίς άδεια. Είναι ήδη γνωστός στην αστυνομία για διακεκριμένη ληστεία, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης σε ΑΤΜ για την οποία βρίσκεται επί του παρόντος υπό δικαστική εποπτεία.

Μουσείο Λούβρου Η τιάρα της Αυτοκράτειρας, Ευγενίας
Η τιάρα της Αυτοκράτειρας, Ευγενίας Πηγή: Μουσείο Λούβρου

Ήταν τα ποινικά τους μητρώα και οι καταχωρίσεις τους στο Εθνικό Αυτοματοποιημένο Αρχείο Γενετικών Δακτυλικών Αποτυπωμάτων που κατέστησαν δυνατή την ιχνηλάτηση μετά την ανακάλυψη του DNA τους ανάμεσα στα πολλά δείγματα που ελήφθησαν από τις βιτρίνες της πινακοθήκης Απόλλων ή από άλλα αντικείμενα που κατασχέθηκαν μετά τη ληστεία.

Ακόμη 2 άτομα που είναι ύποπτα για συμμετοχή στη ληστεία εξακολουθούν να αναζητούνται. Είναι ύποπτα ότι λειτούργησαν την πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση στην Πινακοθήκη και στη συνέχεια οδήγησαν τα δύο σκούτερ για να διαφύγουν. Ωστόσο, «τίποτα σε αυτό το στάδιο δεν υποδηλώνει ότι είχαν συνεργούς μέσα στο μουσείο», δήλωσε η εισαγγελέας.

Η Λωρ Μπεκό δήλωσε ότι τα λάφυρα, που εκτιμώνται σε 88 εκατομμύρια ευρώ, δεν είχαν ακόμη ανακτηθεί, εκτός από το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας. «Ο διευθυντής του Λούβρου υπέδειξε πόσο λεπτή θα ήταν η αποκατάστασή του», ανέφερε.

«Ενώ τα κοσμήματα δεν βρίσκονται ακόμη στην κατοχή μας αυτή τη στιγμή, θέλω να διατηρήσω την ελπίδα ότι θα βρεθούν», συνέχισε με μια δόση αισιοδοξίας. «Αυτά τα κοσμήματα είναι προφανώς μη πωλήσιμα», τόνισε, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι ένας αγοραστής θα υπόκειται σε δίωξη για παραλαβή κλεμμένων αγαθών. Η εισαγγελέας του Παρισιού απηύθυνε στη συνέχεια έκκληση σε όσους κατέχουν τα κοσμήματα: «Υπάρχει ακόμα χρόνος για να τα επιστρέψουν».

