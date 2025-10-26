Κλοπή στο Λούβρο: Γιατί είναι δύσκολος ο εντοπισμός των κοσμημάτων – Το προφίλ των δύο συλληφθέντων, πώς τους έκαψαν DNA και κάμερες ασφαλείας

Μία εβδομάδα εντατικής έρευνας ήταν αρκετή για να αποκαλυφθεί μέρος της συμμορίας που συμμετείχε στην κινηματογραφική κλοπή στο Λούβρο την περασμένη Κυριακή. Δύο από τους τέσσερις δράστες που φέρεται να συμμετείχαν σε αυτή την κλοπή, η οποία συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο και διήρκεσε μόλις επτά με οκτώ λεπτά, συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου.

Ο ένας συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ρουασί, την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Brigade de Répression du Banditisme (BRB), την ειδική μονάδα κατά του οργανωμένου εγκλήματος που έχει αναλάβει την έρευνα, κινητοποιώντας περισσότερους από 100 αστυνομικούς την τελευταία εβδομάδα. Η σύλληψη του υπόπτου έγινε γύρω στις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή ελέγχου συνόρων του αεροδρομίου, σύμφωνα με το BFMTV. Ως εκ τούτου, είχε περάσει από ελέγχους της συνοριακής αστυνομίας.

Ταυτόχρονα, ο δεύτερος φερόμενος ως δράστης, που φέρεται να ετοίμαζε τη διαφυγή του για το Μάλι, συνελήφθη από την αστυνομική διεύθυνση Παρισιού στη Σεν-Σαν-Ντενίς. Και οι δύο άνδρες, που διαμένουν στο Ωμπερβιλιέ , στη Σεν-Σαν-Ντενίς, τέθηκαν υπό κράτηση για ληστεία από οργανωμένη συμμορία και εγκληματική συνεργασία, κατηγορίες που επιτρέπουν την κράτησή τους έως και 96 ώρες.

Οι δύο συλληφθέντες, περίπου 30 ετών, είναι ήδη γνωστοί στις αρχές για υποθέσεις κλοπών. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που μίλησε στη Le Figaro, οι δύο άνδρες παρακολουθούνταν τις τελευταίες ημέρες, καθώς φέρονται να εμπλέκονται και σε άλλες διαρρήξεις και παρουσιάζουν προφίλ έμπειρων κακοποιών, που πιθανόν ενήργησαν κατ’ εντολήν τρίτων.

Και μπορεί οι δύο φερόμενοι ως δράστες να βρίσκονται στα χέρια των αρχών, κάτι που ενδεχομένως να ξετυλίξει το κουβάρι της υπόθεσης και να οδηγήσει στη σύλληψη και των υπολοίπων, το πρόβλημα όμως είναι ότι τα πολύτιμα κοσμήματα που εκλάπησαν, των οποίων η αξία εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί. Και ο χρόνος πιέζει.

Άφαντα τα κοσμήματα

«Όσο περνά ο καιρός, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να βρεθούν τα κοσμήματα και μάλιστα άθικτα», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau, στην εφημερίδα JDD. Κάθε μέρα που περνά, οι πιθανότητες να εντοπιστούν τα κλεμμένα κοσμήματα μειώνονται.

Για τη Juliane Delsol, ειδικό στα κοσμήματα, τη γεμμολογία και τη χρυσοχοΐα, μέλος της FNEPSA (Εθνική Ομοσπονδία Ειδικών Τέχνης), με την οποία επικοινώνησε η Le Figaro δύο ημέρες μετά την κλοπή, αυτά τα «ανεκτίμητα» κοσμήματα θα είναι πολύ δύσκολο να εμφανιστούν στην νόμιμη αγορά. «Είναι πολύ γνωστά, πολύ καλά τεκμηριωμένα, πολύ εύκολα ανιχνεύσιμα», σημείωσε. «Η αξία τους υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή του μετάλλου: κουβαλούν ιστορία. Και αυτό ακριβώς είναι που τα καταδικάζει».

Σύμφωνα με την ειδικό, το μόνο πραγματικά πιθανό σενάριο είναι η αποσυναρμολόγηση των κοσμημάτων. «Οι πολύτιμοι λίθοι θα αποσυναρμολογηθούν, θα λιώσουν τις βάσεις, οι όγκοι θα μειωθούν, τα μεγέθη θα τροποποιηθούν», εξηγεί. «Αναπόφευκτα, θα χάσουν αξία».

Μια θεωρία που επιβεβαίωσε η εισαγγελέας στο RTL: «Οι δράστες δεν πρόκειται να βγάλουν 88 εκατομμύρια ευρώ αν είχαν την πολύ κακή ιδέα να αφαιρέσουν τους λίθους και να λιώσουν τα κοσμήματα. Οπότε ίσως μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα το σκεφτούν και δεν θα τα καταστρέψουν χωρίς λόγο».

Η εισαγγελία του Παρισιού ήθελε να κρατήσει κρυφό την είδηση της σύλληψης, καθώς οι έρευνες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Μάλιστα, σε δηλώσεις της, εξέφρασε τη λύπη της που η πληροφορία για τη σύλληψή τους διέρρευσε. «Η αποκάλυψη αυτή μπορεί μόνο να επιβραδύνει τις προσπάθειες 100 τόσων ερευνητών που έχουν κινητοποιηθεί, για τον εντοπισμό των κλαπέντων κοσμημάτων αλλά και όλων των δραστών. Είναι πολύ πρώιμο να δοθούν οποιεσδήποτε ειδικές λεπτομέρειες», είπε η Laure Beccuau.

Ο υπουργός Εσωτερικών Laurent Nuñez, που τελεί υπό την πίεση της κοινής γνώμης προκειμένου να παραδώσει αποτελέσματα ακριβώς μία εβδομάδα μετά την κλοπή, συνεχάρη τους ερευνητές σε ανάρτησή του, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη τους

Η σύλληψη των δύο υπόπτων το βράδυ της Παρασκευής δεν ήταν καθόλου τυχαία. Ήταν υπό παρακολούθηση αρκετές μέρες, ενώ οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας, τα δεδομένα τηλεφωνικών επικοινωνιών, καθώς και οι αναλύσεις DNA συνέβαλαν καθοριστικά στον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, σύμφωνα με αστυνομική πηγή που επικαλείται η Le Figaro.

Οι δράστες, όπως φαίνεται, άφησαν πίσω τους αντικείμενα που τους πρόδωσαν, ενώ εξετάστηκαν περισσότερα από 150 δείγματα DNA από τρίχες και δακτυλικά αποτυπώματα που ελήφθησαν από το Λούβρο. Συγκεκριμένα, οι δράστες άφησαν, μεταξύ άλλων, ένα κράνος, ένα φλόγιστρο, ένα walkie-talkie, ένα κίτρινο γιλέκο, μια κουβέρτα, ένα δοχείο βενζίνης και φυσικά τη διάσημη κορώνα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας. Όλα αυτά τα αντικείμενα εστάλησαν σε εργαστήριο για να γίνουν εξετάσεις, επιβεβαίωσε στο BFMTV η Lila Pasinato, περιφερειακή γραμματέας της Εθνικής Ένωσης Υπαλλήλων Εγκληματολογικής Αστυνομίας.

Όπως αναφέρει το bfmtv, στον χώρο όπου σημειώθηκε η κλοπή βρέθηκαν «καθοριστικά» δείγματα DNA που αντιστοιχούν σε έναν από τους δύο συλληφθέντες. Τα ίχνη DNA που βρέθηκαν στα διάφορα αντικείμενα που άφησαν οι εγκληματίες αντιστοιχούν επομένως σε ένα γνωστό γενετικό δακτυλικό αποτύπωμα που είναι καταγεγραμμένο στο Εθνικό Αρχείο Γενετικών Δακτυλικών Αποτυπωμάτων (FNAEG). «Σίγουρα είχε τεθεί υπό κράτηση κάποια στιγμή», τόνισε η Lila Pasinato. Κατά τη διάρκεια εκείνης της κράτησης, ελήφθησαν τα δακτυλικά του αποτυπώματα και το DNA, τα οποία καταχωρήθηκαν στο FNAEG. «Γι’ αυτό είναι καταχωρημένα στο σύστημα», συνοψίζει η ειδικός.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της σκάλας, που χρησιμοποίησαν οι δράστες, αναγνώρισε μπροστά στους ανακριτές ορισμένους από τους υπόπτους.

Μεταφέρθηκαν τα κοσμήματα

Στο μεταξύ μέχρι να αναβαθμιστούν τα συστήματα ασφαλείας στο Λούβρο, τα εναπομείναντα κοσμήματα του γαλλικού θρόνου μεταφέρθηκαν με ειδική μυστική αποστολή στην τράπεζα της Γαλλίας λίγα μέτρα μακριά από το μουσείο. Βρίσκονται πλέον σε υπόγειο Θησαυροφυλάκιο υψίστης ασφαλείας. Εκεί είναι καλά φυλαγμένο το 90% του αποθέματος χρυσού της Γαλλίας και άλλοι εθνικοί θησαυροί όπως χειρόγραφα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι αξίας 600 εκατομμυρίων ευρώ.