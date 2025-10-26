Κλοπή στο Λούβρο: Οι δύο συλληφθέντες ήταν υπό παρακολούθηση για αρκετές μέρες – «Έμπειροι διαρρήκτες που ίσως έδρασαν κατόπιν εντολών»

Υπό παρακολούθηση ήταν εδώ και αρκετές ημέρες οι δύο ύποπτοι που συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου από τις γαλλικές αρχές για την κλοπή του αιώνα στο μουσείο του Λούβρου. Η γαλλική αστυνομία πραγματοποίησε δύο παράλληλες επιχειρήσεις για τη σύλληψη των δύο ανδρών, περίπου 30 ετών, που διέμεναν στο προάστιο Σεν-Σεν Ντενί της πρωτεύουσας. Ο ένας εκ των δύο ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για το Μάλι, ενώ ο άλλος για την Αλγερία σύμφωνα με την εφημερίδα Figaro.

Πιστεύεται πως είναι οι 2 από τους 4 που έκλεψαν οκτώ βασιλικά κοσμήματα των οποίων η αξία εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που μίλησε στη Le Figaro, οι δύο άνδρες ήταν ήδη γνωστοί στην αστυνομία και παρακολουθούνταν τις τελευταίες ημέρες, καθώς φέρονται να εμπλέκονται και σε άλλες διαρρήξεις και παρουσιάζουν προφίλ έμπειρων κακοποιών, που πιθανόν ενήργησαν κατ’ εντολήν τρίτων.

Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη τους

Η σύλληψη των δύο υπόπτων το βράδυ της Παρασκευής δεν ήταν καθόλου τυχαία. Οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας, τα δεδομένα τηλεφωνικών επικοινωνιών, καθώς και οι αναλύσεις DNA συνέβαλαν καθοριστικά στον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, σύμφωνα με αστυνομική πηγή που επικαλείται η Le Figaro.

Οι δράστες, όπως φαίνεται, άφησαν πίσω τους αντικείμενα που τους πρόδωσαν, ενώ εξετάστηκαν περισσότερα από 150 δείγματα DNA από τρίχες και δακτυλικά αποτυπώματα. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της σκάλας, που χρησιμοποίησαν οι δράστες, αναγνώρισε μπροστά στους ανακριτές ορισμένους από τους υπόπτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για σπείρα, ωστόσο ο χρόνος πιέζει ώστε να βρεθούν τα κλοπιμαία, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί. Οι δράστες γνωρίζουν ότι είναι δύσκολο να διοχετεύσουν και να πουλήσουν στην αγορά τόσο γνωστά κοσμήματα, γι’ αυτό είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να σχεδίαζαν να τα αποσυναρμολογήσουν για να τα πουλήσουν.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον γαλλικό νόμο οι αρχές μπορούν να τους κρατήσουν έως και 96 ώρες ώστε να τους ανακρίνουν και να στοιχειοθετήσουν δικογραφία εναντίον τους.

Η ενόχληση της εισαγγελέως

Η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό δεν είπε πόσοι άνθρωποι συνελήφθησαν ούτε έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτούς. Σε δηλώσεις της, εξέφρασε τη λύπη της που η πληροφορία για τη σύλληψή τους διέρρευσε.

«Η αποκάλυψη αυτή μπορεί μόνο να επιβραδύνει τις προσπάθειες 100 τόσων ερευνητών που έχουν κινητοποιηθεί, για τον εντοπισμό των κλαπέντων κοσμημάτων αλλά και όλων των δραστών. Είναι πολύ πρώιμο να δοθούν οποιεσδήποτε ειδικές λεπτομέρειες», είπε η Μπεκό.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, που τελεί υπό την πίεση της κοινής γνώμης προκειμένου να παραδώσει αποτελέσματα ακριβώς μία εβδομάδα μετά την κλοπή, συνεχάρη τους ερευνητές σε ένα τουίτ, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το χρονικό της κινηματογραφικής κλοπής

Τέσσερις κλέφτες που φορούσαν κουκούλες έφυγαν με οκτώ πολύτιμα αντικείμενα, η αξία των οποίων εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ, από τη συλλογή του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας κενά ασφαλείας στο μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο.

Μπήκαν στο μουσείο χρησιμοποιώντας ανυψωτικό μηχάνημα και σπάζοντας ένα παράθυρο γύρω στις 9:30 ώρα Γαλλίας, ώρα που το μουσείο ήταν ανοικτό στους επισκέπτες, και διέφυγαν με μοτοσικλέτες.

Οι κλεμμένοι θησαυροί περιλαμβάνουν μια τιάρα και ένα σκουλαρίκι από τα κοσμήματα της βασίλισσας Μαρί-Αμελί και τις βασίλισσας Ορτάνς από τις αρχές του 19ου αιώνα.

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ’, βρέθηκε με φθορές έξω από το μουσείο. Το αντικείμενο, που είναι κατασκευασμένο από χρυσό, σμαράγδια και διαμάντια, έπεσε προφανώς από τους κλέφτες κατά τη διαφυγή τους.

Το Παλάτι του Λούβρου, που κατασκευάστηκε στα τέλη του 12ου αιώνα, ήταν κάποτε η επίσημη κατοικία των βασιλιάδων της Γαλλίας, μέχρι που ο Λουδοβίκος ΙΔ’ το εγκατέλειψε για τις Βερσαλλίες. Μετατράπηκε σε μουσείο για τη βασιλική συλλογή τέχνης το 1793, τέσσερα χρόνια μετά τη Γαλλική Επανάσταση.

Η τεράστια συλλογή αριστουργημάτων του, περιλαμβανομένης της Μόνα Λίζα και της Αφροδίτης της Μήλου, προσέλκυσαν 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες πέρυσι.