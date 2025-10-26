Γαλλία: Γνωστοί στις αρχές οι δύο συλληφθέντες για την κλοπή στο μουσείο του Λούβρου – Ενοχλημένη η εισαγγελέας για τη «βιαστική αποκάλυψη» της εξέλιξης

Εξελίξεις στην υπόθεση της κλοπής κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου στο Παρίσι. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανδρών το βράδυ του Σαββάτου, καθώς θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή στην ομάδα των τεσσάρων ατόμων που αφαίρεσαν οκτώ πολύτιμα αντικείμενα από το μουσείο, η αξία των οποίων εκτιμάται στα 88 εκατ. ευρώ.

Οι δύο άνδρες τέθηκαν υπό κράτηση για κλοπή από συμμορία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, όπως δήλωσαν σήμερα δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες γαλλικών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, τα κλοπιμαία δεν έχουν εντοπιστεί, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ.

Ο ένας από τους υπόπτους συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σαρλ-ντε-Γκολ κοντά στο Παρίσι, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για το εξωτερικό, σύμφωνα με τη Le Parisien και το Paris-Match. Ο δεύτερος συνελήφθη λίγο αργότερα στην περιοχή του Παρισιού, σύμφωνα με τη Le Parisien.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, οι δύο άνδρες είναι ηλικίας περίπου 30 ετών και προέρχονται από την περιοχή του Σεν-Σεν-Ντενί. Ο ένας εκ των δύο ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για το Μάλι, ενώ ο άλλος για την Αλγερία σύμφωνα με την εφημερίδα Figaro.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι ύποπτοι είναι γνωστοί στις αρχές, από διαρρήξεις, όπως μετέδωσε το BFMTV.

Για την έρευνα, η οποία έχει ανατεθεί στην BRB και την κεντρική υπηρεσία κατά της εμπορίας πολιτιστικών αγαθών OCBC, έχουν κινητοποιηθεί περίπου 100 ερευνητές. Η υπόθεση έχει πλέον ανατεθεί σε ειδική ομάδα της αστυνομίας, η οποία μπορεί να τους ανακρίνει για χρονικό διάστημα έως και 96 ωρών.

Κοσμήματα μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα της Γαλλίας

Σημειώνεται ότι μετά την κινηματογραφική ληστεία on camera στο Μουσείο του Λούβρου και την παραδοχή της διευθύντριάς του για σημαντικά προβλήματα στην ασφάλεια η διοίκησή του αποφάσισε τη μεταφορά ορισμένων από τα πιο πολύτιμα κοσμήματα της συλλογής στην Τράπεζα της Γαλλίας, σύμφωνα με τον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Η μεταφορά ορισμένων πολύτιμων αντικειμένων από την αίθουσα “Απόλλων” του μουσείου, όπου εκτίθενται τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή, υπό συνοδεία μυστικής αστυνομίας, ανέφερε το RTL, που επικαλείται δημοσιογραφικές πηγές.

Η Τράπεζα της Γαλλίας, όπου φυλάσσονται τα αποθέματα χρυσού της χώρας σε ένα ογκώδες θησαυροφυλάκιο 27 μέτρα κάτω από το έδαφος, βρίσκεται σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το Λούβρο, στη δεξιά όχθη του ποταμού Σηκουάνα.

Ενοχλημένη η εισαγγελέας του Παρισιού

Την ίδια ώρα η εισαγγελέας του Παρισιού καταδικάζει την «βιαστική αποκάλυψη» πληροφοριών σχετικά με τις συλλήψεις.

«Λυπάμαι βαθύτατα για τη βιαστική αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών από άτομα που είχαν ενημερωθεί για τις συλλήψεις, χωρίς να λάβουν υπόψη ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, σε ανακοίνωση που έλαβε η Le Figaro, σχετικά με την κράτηση των δύο ληστών.

«Αυτή η αποκάλυψη μπορεί μόνο να βλάψει τις προσπάθειες των εκατό περίπου ερευνητών που συμμετέχουν στην έρευνα για τον εντοπισμό τόσο των κλεμμένων κοσμημάτων όσο και όλων των δραστών. Είναι πολύ νωρίς για να δοθεί οποιαδήποτε διευκρίνιση», συνέχισε η δικαστική λειτουργός, διευκρινίζοντας ότι θα δώσει στη δημοσιότητα «πρόσθετες πληροφορίες μετά το τέλος αυτής της φάσης της κράτησης».