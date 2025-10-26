Λούβρο: Δύο συλλήψεις για την κλοπή του αιώνα

Enikos Newsroom

διεθνή

Λούβρο
Φωτογραφία: AP

Δύο ύποπτοι έχουν συλληφθεί για την πρωτοφανή κλοπή στο Λούβρο, όπου οι δράστες, οπλισμένοι με αλυσοπρίονα, απέσπασαν κοσμήματα εκατομμυρίων ευρώ.

Ένας από τους κρατούμενους συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία από το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ στο Παρίσι το Σάββατο, σύμφωνα με τη Le Parisien.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι και οι δύο περίπου 30 ετών, κατάγονται από το Seine-Saint-Denis της γαλλικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Φέρεται να είναι μέλη της τετραμελούς συμμορίας που εισέβαλε στο εμβληματικό μουσείο στις 18 Οκτωβρίου.

Οι συλλήψεις ήρθαν μετά την ανακοίνωση της αστυνομίας ότι βρήκε ψηφιακά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ένα μέλος της ομάδας ασφαλείας του μουσείου ήταν σε επαφή με τους κακοποιούς – πυροδοτώντας φόβους ότι υπήρχε πληροφόρηση εκ των έσω.

Μια πηγή δήλωσε στην Telegraph: «Βρήκαμε ψηφιακά εγκληματολογικά στοιχεία που δείχνουν ότι υπήρξε συνεργασία με έναν από τους φύλακες ασφαλείας του μουσείου και τους κλέφτες. Ευαίσθητες πληροφορίες διαβιβάστηκαν σχετικά με την ασφάλεια του μουσείου, και έτσι γνώριζαν την παραβίαση».

Βίντεο από την ληστεία και την διαφυγή των δραστών

Υπενθυμίζεται ότι πλάνα που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκαλύπτουν τη διαφυγή των ληστών που έκλεψαν κοσμήματα αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων από το Μουσείο του Λούβρου.

Το πρώτο βίντεο, σύμφωνα με την Telegraph, φαίνεται να τραβήχτηκε από το εσωτερικό του Λούβρου, με θέα προς τον Σηκουάνα, το μεσημέρι της Κυριακής.

Στο υλικό διακρίνονται δύο άνδρες -ο ένας φορώντας ένα φωσφοριζέ γιλέκο και ο άλλος ένα κράνος μοτοσικλέτας- μέσα στο καλάθι ενός ανυψωτικού μηχανήματος, να κατεβαίνουν αργά προς το έδαφος από τον δεύτερο όροφο του διάσημου μουσείου της γαλλικής πρωτεύουσας.

Οι δύο δράστες φαίνονται να μην βιάζονται καθόλου, όπως σχολίασε η New York Post, καθώς κατεβαίνουν με το ανυψωτικό που ήταν προσαρτημένο σε ένα κλεμμένο φορτηγό.

Όταν έφτασαν στο έδαφος, χάθηκαν από το οπτικό πεδίο της κάμερας, προτού -όπως ανακοίνωσε η αστυνομία- διαφύγουν με μηχανοκίνητα σκούτερ.

Δεύτερο βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, είναι μέσα από το Μουσείο του Λούβρου, και καταγράφει τους δράστες να αρπάζουν τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος.

11:27 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

