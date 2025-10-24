Λούβρο: Ποιος είναι ο μυστηριώδης άνδρας «ντετέκτιβ» που δίχασε τα social media; – Οι θεωρίες και η αλήθεια για τον Γάλλο «Ηρακλή Πουαρό»

Μία απλή φωτογραφία από το προαύλιο του Λούβρου έγινε viral, προκαλώντας κύμα θεωριών στο διαδίκτυο, λίγες μέρες μετά την τολμηρή ληστεία στο διάσημο μουσείο του Παρισιού, όπου τέσσερις δράστες έκλεψαν κοσμήματα του γαλλικού στέμματος.

Η εικόνα ενός άνδρα ντυμένου σαν ιδιωτικός ντετέκτιβ, με καπέλο fedora και γιλέκο, τράβηξε την προσοχή των χρηστών στα social media, οι οποίοι έσπευσαν να τον χαρακτηρίσουν ως Γάλλο «Ηρακλή Πουαρό», που θα λύσει την υπόθεση.

Η φωτογραφία, που διανεμήθηκε από το πρακτορείο Associated Press σε μέσα ενημέρωσης, δείχνει τρεις αστυνομικούς να ακουμπούν πάνω σε ένα ασημένιο αυτοκίνητο στο προαύλιο του μουσείου. Όμως, αυτό που τράβηξε τα βλέμματα όλων, ήταν ο «μυστηριώδης, κομψός άνδρας».

Από τη στιγμή που η φωτογραφία αναρτήθηκε, χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι έχουν ρομαντικοποιήσει τη ληστεία σαν ταινία του Χόλιγουντ ή σειρά του Netflix, δημιούργησαν πολλές θεωρίες για το ποιος μπορεί να είναι ο άνδρας.

Κάποιοι πίστεψαν ότι ενδεχομένως κυνηγά τους κλέφτες, ενώ μερικά δημοσιεύματα αστειεύτηκαν ότι πρόκειται για πραγματικό Γάλλο ντετέκτιβ που διερευνά την κλοπή των κοσμημάτων.

Ο Γάλλος «Ηρακλής Πουαρό»

Φανατικοί της αστυνομικής λογοτεχνίας δημιούργησαν σενάρια γύρω από την εικόνα. Η Le Parisien συγκέντρωσε κάποια από αυτά.

«Θεέ μου, αυτός ο άνδρας είναι πραγματικός Γάλλος ντετέκτιβ που ερευνά τη ληστεία του Λούβρου και μοιάζει σαν να βγήκε κατευθείαν από το Orient Express. Αν δεν ανάψει ένα [τσιγάρο] Gauloise, δεν κοιτάξει την ομίχλη και δεν πει: “Πάντα επρόκειτο για τα κοσμήματα… και για μια κοπέλα”, τότε τα παρατάω. Εξαιρετικό», έγραψε ένας ενθουσιώδης χρήστης στο X.

«Αυτός είναι, προφανώς, ο πραγματικός ντετέκτιβ που έχει αναλάβει να λύσει τη ληστεία στο Λούβρο. Θεέ μου, αγαπώ τους Γάλλους», αστειεύτηκε ένας άλλος χρήστης.

«Η Γαλλία σκέφτηκε: “Χρειαζόμαστε τον πιο στερεοτυπικό Γάλλο ντετέκτιβ της δεκαετίας του ’30.” Και έτσι εμφανίστηκε αυτός για να ερευνήσει τη ληστεία».

Είναι ΑΙ;

Σύντομα, όμως, η συζήτηση άλλαξε: κάποιοι χρήστες υποψιάστηκαν ότι ο άνδρας δεν είναι πραγματικός, αλλά μια εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη.

Η υπόθεση ότι επρόκειτο για AI φάνηκε λογική, καθώς κάτι στην εικόνα φαινόταν «περίεργο», σύμφωνα με τον Μάτ Γκροχ, καθηγητή στο Northwestern University, ο οποίος ερευνά τις εικόνες που δημιουργούνται με AI.

Ίσως γιατί ο άνδρας ήταν τόσο καλοντυμένος και αναχρονιστικός σε σχέση με τους γύρω του. Το καπέλο fedora του ήταν στη σωστή γωνία, το δέρμα του άψογο, και έμοιαζε «πολύ τέλειος» για να είναι αληθινός, όπως εξήγησε ο καθηγητής.

«Επειδή είμαστε περιτριγυρισμένοι από τέτοιου είδους εικόνες και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, οι χρήστες έχουν πλέον μάθει να είναι σκεπτικοί απέναντι σε ό,τι βλέπουν», πρόσθεσε.

Actual shot (not AI!) of a French detective working the case of the French Crown Jewels that were stolen from the Louvre in a brazen daylight robbery. Somehow he looks like he’s smoking even without a cigarette in his hand, but surely everything you know about life is screaming… pic.twitter.com/YaaoGbzSjE — Melissa Chen (@MsMelChen) October 22, 2025



Ωστόσο, ο φωτογράφος του Associated Press που τράβηξε τη φωτογραφία επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας είναι πραγματικός και ότι απλώς επρόκειτο για έναν περαστικό, χωρίς καμία σχέση με την έρευνα.

«Δεν τον ξέρω», δήλωσε ο Thibault Camus, φωτογράφος του Α.Ρ., σε συνέντευξη την Πέμπτη. «Δεν ξέρω αν είναι Γάλλος. Ίσως τουρίστας; Ίσως Άγγλος».

🇫🇷 The “French Detective” Photo Is Real — Not AI 📸 The viral photo taken outside the Louvre is authentic — captured by AP photographer Thibault Camus on October 19, just hours after the heist. 🕵️‍♂️ However, the dapper man in the photo isn’t a detective, he’s a passerby. pic.twitter.com/Jlodle7cQw — the Pulse (@thePulseGlobal) October 24, 2025



Ο άνδρας, λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση με την έρευνα – ήταν απλώς ένας καλά ντυμένος περαστικός, φωτογραφημένος τη σωστή στιγμή, σημειώνουν οι New York Times.

Εν τω μεταξύ, η έρευνα για τον εντοπισμό των ληστών, οι οποίοι διέφυγαν ανενόχλητοι, συνεχίζεται.

Οι αξιωματικοί της Ταξιαρχίας για την Καταστολή της Ληστείας (BRB), σε συνεργασία με το Κεντρική Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Διακίνησης Πολιτιστικών Αγαθών (OCBC), έχουν συλλέξει αρκετά στοιχεία, αναφέρει η Le Parisien, μεταξύ των οποίων ένα κράνος μοτοσυκλέτας και ένα γάντι πιθανώς χρησιμοποιημένα από τους δράστες της ληστείας.