Το πιο… «cool» γουρούνι μπήκε στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες κάνοντας σκέιτμπορντ – Βίντεο με τον «Τόνι Πορκ»

Ένα γουρούνι από το Ιλινόις, στις ΗΠΑ, κατάφερε να γράψει ιστορία, όχι για το μέγεθός του, αλλά για τις απίθανες ικανότητές του στο… σκέιτμπορντ.

Ο Νόρμπερτ, όπως ονομάζεται, απέδειξε πως τα κατοικίδια μπορούν να καταρρίψουν… στερεότυπα, καθώς μπήκε στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες για την ταχύτερη απόσταση 10 μέτρων που διανύθηκε από γουρούνι πάνω σε σκέιτμπορντ.

View this post on Instagram A post shared by 🐽 Norbert The Pig 🐽 (@himynameisnorbert)



Ο «Νόρμπερτ το Γουρούνι» από το Buffalo Grove κέρδισε τον τίτλο πραγματοποιώντας τη διαδρομή σε 11,32 δευτερόλεπτα, σπρώχνοντας ο ίδιος τη σανίδα του.

Το βίντεο της εντυπωσιακής του επίδοσης, που τον δείχνει να διανύει περίπου 10 μέτρα σε μόλις 11 δευτερόλεπτα, έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου.

Ο ιδιοκτήτης του, Βίνσεντ Μπάραν, αποκάλυψε ότι ανακάλυψε το ταλέντο του κατοικίδιου του εντελώς τυχαία, όταν ξαναβρήκε την παλιά του σανίδα.

«Είχα τη σανίδα μου από τότε που ήμουν παιδί και σκέφτηκα να τον δοκιμάσω πάνω της», είπε. «Βγήκα έξω, ακούμπησα τη σανίδα στο έδαφος και πήρα μερικά ανάλατα φιστίκια για λιχουδιές. Σε περίπου 15 λεπτά, στεκόταν πάνω στη σανίδα. Έπειτα από μερικές ακόμα προπονήσεις, έσπρωχνε μόνος του και κατέβαινε τον δρόμο».

Ο Μπάραν είπε ότι ο Νόρμπερτ, ο οποίος ζυγίζει περίπου 80 κιλά, λατρεύει να επιδεικνύει τις δεξιότητές του. «Ύστερα από μερικές προπονήσεις, επιτέλους βρήκαμε το σωστό ρυθμό και η διαδρομή του πήγε τέλεια», πρόσθεσε.

Μάλιστα, ο Νόρμπερτ έχει αποκτήσει και παρατσούκλι: «Τόνι Πορκ», προς τιμήν του θρυλικού σκέιτερ Τόνι Χοκ.

Ο Νόρμπερτ ανταμείφθηκε πλουσιοπάροχα για το ρεκόρ του. «Τον ανταμείψαμε “βασιλικά” με μπανάνες αλειμμένες με φυστικοβούτυρο, φιστίκια και μήλα», είπε ο Μπάραν. «Φροντίσαμε να τον περιποιηθούμε σαν βασιλιά».