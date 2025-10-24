Το πιο… «cool» γουρούνι μπήκε στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες κάνοντας σκέιτμπορντ – Βίντεο με τον «Τόνι Πορκ»

Enikos Newsroom

διεθνή

Το πιο… «cool» γουρούνι μπήκε στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες κάνοντας σκέιτμπορντ – Βίντεο με τον «Τόνι Πορκ»
Πηγή: guinnessworldrecords.com

Ένα γουρούνι από το Ιλινόις, στις ΗΠΑ, κατάφερε να γράψει ιστορία, όχι για το μέγεθός του, αλλά για τις απίθανες ικανότητές του στο… σκέιτμπορντ.

Ο Νόρμπερτ, όπως ονομάζεται, απέδειξε πως τα κατοικίδια μπορούν να καταρρίψουν… στερεότυπα, καθώς μπήκε στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες για την ταχύτερη απόσταση 10 μέτρων που διανύθηκε από γουρούνι πάνω σε σκέιτμπορντ.


Ο «Νόρμπερτ το Γουρούνι» από το Buffalo Grove κέρδισε τον τίτλο πραγματοποιώντας τη διαδρομή σε 11,32 δευτερόλεπτα, σπρώχνοντας ο ίδιος τη σανίδα του.

Το βίντεο της εντυπωσιακής του επίδοσης, που τον δείχνει να διανύει περίπου 10 μέτρα σε μόλις 11 δευτερόλεπτα, έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου.

Ο ιδιοκτήτης του, Βίνσεντ Μπάραν, αποκάλυψε ότι ανακάλυψε το ταλέντο του κατοικίδιου του εντελώς τυχαία, όταν ξαναβρήκε την παλιά του σανίδα.

Πηγή: guinnessworldrecords.com

«Είχα τη σανίδα μου από τότε που ήμουν παιδί και σκέφτηκα να τον δοκιμάσω πάνω της», είπε. «Βγήκα έξω, ακούμπησα τη σανίδα στο έδαφος και πήρα μερικά ανάλατα φιστίκια για λιχουδιές. Σε περίπου 15 λεπτά, στεκόταν πάνω στη σανίδα. Έπειτα από μερικές ακόμα προπονήσεις, έσπρωχνε μόνος του και κατέβαινε τον δρόμο».

Ο Μπάραν είπε ότι ο Νόρμπερτ, ο οποίος ζυγίζει περίπου 80 κιλά, λατρεύει να επιδεικνύει τις δεξιότητές του. «Ύστερα από μερικές προπονήσεις, επιτέλους βρήκαμε το σωστό ρυθμό και η διαδρομή του πήγε τέλεια», πρόσθεσε.

Πηγή: guinnessworldrecords.com

Μάλιστα, ο Νόρμπερτ έχει αποκτήσει και παρατσούκλι: «Τόνι Πορκ», προς τιμήν του θρυλικού σκέιτερ Τόνι Χοκ.

Ο Νόρμπερτ ανταμείφθηκε πλουσιοπάροχα για το ρεκόρ του. «Τον ανταμείψαμε “βασιλικά” με μπανάνες αλειμμένες με φυστικοβούτυρο, φιστίκια και μήλα», είπε ο Μπάραν. «Φροντίσαμε να τον περιποιηθούμε σαν βασιλιά».

Πηγή: guinnessworldrecords.com

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η MSD Ελλάδος στο 1ο One Health Summit-Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την Ενιαία Υγεία

ΙΣΑ: Η παράταση θητείας ιατρών του ΕΣΥ να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις έλλειψης προσωπικού

28η Οκτωβρίου: Τι ισχύει για τις αμοιβές των εργαζομένων

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.084 προσλήψεις στο Δημόσιο: Μπείτε εδώ για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα – Ποιους αφορά

Τεστ IQ: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 24 δευτερόλεπτα;

Καθαρίζεετ λάθος τον υπολογιστή σας – 8 φθηνοί και εύκολοι τρόποι για να τον κάνετε σωστά
περισσότερα
18:56 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Ισόβια κάθειρξη στην 27χρονη Αλγερινή για την δολοφονία της 12χρονης Λολά

Ένοχη για όλες τις κατηγορίες κρίθηκε η 27χρονη Αλγερινή Νταμπιά Μπενκιρέντ για τον βιασμό, τα...
18:37 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ – Ρωσία: Επανέναρξη συνομιλιών μέσω απεσταλμένων – Αύριο η συνάντηση Γουίτκοφ – Ντμίτριεφ στο Μαϊάμι

Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, βρίσκεται στις Ηνωμένες Π...
17:06 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Ουκρανία: 4 νεκροί και 12 τραυματίες από έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό – Ανατινάχθηκε ο δράστης που είχε επιχειρήσει να εγκαταλείψει τη χώρα

Επιβάτης αμαξοστοιχίας πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό σήμερα στην αποβάθρα σιδηροδρομικού σταθ...
16:41 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: Έχασε την ψυχραιμία του με Γαλλίδα δημοσιογράφο – «Δεν καταλαβαίνω λέξη απ’ όσα λέτε – Από πού είστε;»

Με φανερή ενόχληση αντέδρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ερώτηση Γαλλίδας δημοσιογρ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς