Τραμπ: Έχασε την ψυχραιμία του με Γαλλίδα δημοσιογράφο – «Δεν καταλαβαίνω λέξη απ’ όσα λέτε – Από πού είστε;»

Με φανερή ενόχληση αντέδρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ερώτηση Γαλλίδας δημοσιογράφου σχετικά με την απόφαση της Κνεσέτ (Βουλή του Ισραήλ) να προχωρήσει σε ψηφοφορία υπέρ της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, λίγες ώρες μετά την απειλή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διακόψουν κάθε στήριξη προς το Ισραήλ εάν προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο την Πέμπτη, στην οποία συμμετείχαν η υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, η Γαλλίδα ρεπόρτερ ρώτησε τον Αμερικανό Πρόεδρο: «Χθες, υπήρξε μια ψηφοφορία στην Κνεσέτ για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. Το βλέπετε αυτό ως πρόκληση προς τις ειρηνευτικές σας προσπάθειες;»

Ο Τραμπ απάντησε αρχικά: «Θα μπορούσατε να το πείτε πιο δυνατά, παρακαλώ;».

Όταν η δημοσιογράφος επανέλαβε την ερώτηση, γύρισε προς την Παμ Μπόντι λέγοντας με φανερή ενόχληση: «Θα μπορούσες να απαντήσεις εσύ, σε παρακαλώ, γιατί δεν καταλαβαίνω λέξη απ’ όσα λέει».

Στη συνέχεια, πριν εκείνη προλάβει να απαντήσει, ο Τραμπ στράφηκε ξανά προς τη δημοσιογράφο ρωτώντας: «Από πού είστε;».

Όταν εκείνη απάντησε «Από τη Γαλλία», ο Τραμπ ανταπάντησε: «Από τη Γαλλία, ε; Όμορφη προφορά, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι λέτε».



Η Παμ Μπόντι εξήγησε τότε στον Τραμπ ότι η ερώτηση αφορούσε την ψηφοφορία για τη Δυτική Όχθη στην Κνεσέτ. Ο Τραμπ απάντησε: «Η Δυτική Όχθη; Μην ανησυχείτε για τη Δυτική Όχθη. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να κάνει τίποτα με τη Δυτική Όχθη, εντάξει; Μην ανησυχείτε γι’ αυτό. Είναι αυτή η ερώτησή σας; Δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα με τη Δυτική Όχθη. Μην ανησυχείτε γι’ αυτό. Το Ισραήλ τα πάει πολύ καλά. Δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα με αυτήν».

Η ερώτηση αφορούσε την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στην Κνεσέτ, όπου δεξιοί βουλευτές υπερψήφισαν σε προκαταρκτική ανάγνωση ένα νομοσχέδιο για την επιβολή ισραηλινής κυριαρχίας στη Δυτική Όχθη – έδαφος που οι Παλαιστίνιοι θεωρούν μέρος του μελλοντικού ανεξάρτητου κράτους τους. Η πρόταση κατατέθηκε από τον βουλευτή Άβι Μάοζ του ακροδεξιού κόμματος Noam και εγκρίθηκε με 25 ψήφους υπέρ και 24 κατά.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε αμηχανία στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος την επέκρινε χαρακτηρίζοντάς την «εσκεμμένη πολιτική πρόκληση από την αντιπολίτευση με στόχο τη διάσπαση».

Ωστόσο, η εξέλιξη προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, να επικρίνουν ανοιχτά την απόφαση του ισραηλινού κοινοβουλίου.

Ο Βανς, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Ισραήλ, χαρακτήρισε την ψηφοφορία «πολύ ανόητη» και «προσωπική προσβολή». Όπως δήλωσε: «Αν επρόκειτο για πολιτικό τέχνασμα, ήταν πολύ ανόητο, και προσωπικά το θεωρώ προσβολή».

Τόνισε ακόμη ότι «Η Δυτική Όχθη δεν πρόκειται να προσαρτηθεί από το Ισραήλ. Η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ είναι ότι η Δυτική Όχθη δεν θα προσαρτηθεί από το Ισραήλ».

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης «θα μπορούσε να εκτροχιάσει το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ».