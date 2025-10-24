Τραγωδία στην Ινδία: Επιβάτες λεωφορείου κάηκαν ζωντανοί έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με μοτοσικλέτα – Συγκλονιστικά πλάνα

Ένα λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με μοτοσικλέτα, στη νότια Ινδία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 25 άνθρωποι να σκοτωθούν και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν.

Η φωτιά ξέσπασε μέσα σε λίγα λεπτά, παγιδεύοντας δεκάδες επιβάτες καθώς το λεωφορείο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο κοντά στην περιοχή Κουρνούλ, στην πολιτεία Άντρα Πραντές, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι «μερικοί κατάφεραν να σπάσουν τα παράθυρα και να πηδήξουν έξω με ελαφρά τραύματα, ενώ άλλοι κάηκαν ζωντανοί πριν προλάβει να φτάσει βοήθεια».


Το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν 44 άτομα, πολλοί εκ των οποίων κοιμούνταν, εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ των πόλεων Χαϊντεραμπάντ (στην πολιτεία Τελανγκάνα) και Μπανγκαλόρ (στην πολιτεία Καρνάτακα).

Σύμφωνα με τον αξιωματικό της αστυνομίας, έχουν διασωθεί 15 άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Φωτογραφία: AP

Όπως περιέγραψε ο αξιωματικός, «η μοτοσικλέτα έπεσε πάνω στο λεωφορείο από πίσω και σφηνώθηκε, με αποτέλεσμα να συρθεί για κάποια απόσταση, προκαλώντας σπινθήρες που άναψαν τη δεξαμενή καυσίμων του οχήματος».

«Καθώς ο καπνός άρχισε να απλώνεται, ο οδηγός σταμάτησε το λεωφορείο και προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα, αλλά η φωτιά ήταν τόσο έντονη που δεν μπορούσε να τη θέσει υπό έλεγχο», πρόσθεσε.

Οι περισσότεροι επιβάτες κοιμούνταν τη στιγμή της σύγκρουσης, ενώ, όπως σημείωσε, το λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς και ο οδηγός της μοτοσικλέτας -που δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί- σκοτώθηκε επίσης.

Φωτογραφία: AP

Μια ομάδα ειδικών ερευνά τα αίτια της τραγωδίας, ενώ συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασαν ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, και ο επικεφαλής της πολιτείας Άντρα Πραντές, Ν. Τσαντραμπαμπού Ναϊντού.

