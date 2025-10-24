Ρούμπιο: Δεν υπάρχει plan B για τη Γάζα – Αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί, θα έχει παραβιάσει τη συμφωνία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε από το Κιριάτ Γκατ του νοτίου Ισραήλ ότι οι Ισραηλινοί πρέπει να αισθάνονται «άνετα» με τα μέλη της διεθνούς δύναμης που θα δημιουργηθεί για την εποπτεία της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν προτείνει να συμμετάσχουν (…), θα πρέπει να είναι πρόσωπα ή χώρες με τις οποίες το Ισραήλ αισθάνεται άνετα», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο από το Στρατιωτικο-Πολιτικό Συντονιστικό Κέντρο, όργανο επιτήρησης της κατάπαυσης του πυρός που τελεί υπό αμερικανική εποπτεία.

Αναφερόμενος στα δημοσιεύματα ότι το Ισραήλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ πως η παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στη Γάζα θα αποτελούσε «κόκκινη γραμμή» για την Ιερουσαλήμ, ο Ρούμπιο απέφυγε να αναφερθεί συγκεκριμένα σε ονόματα ή χώρες.

«Δεν θέλω να μπω στη συζήτηση για το ποιος αποκλείεται ή ποιος δεν επιτρέπεται», είπε.

Δεν υπάρχει plan B για τη Γάζα

Σε συνέντευξη Τύπου στο Συντονιστικό Κέντρo για την εκεχειρία στη Γάζα, ο Ρούμπιο ερωτήθηκε εάν το Ισραήλ θα μπορούσε να επαναλάβει αυτόνομα τις επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς, σε περίπτωση που η οργάνωση ανασυγκροτηθεί ή επανεξοπλιστεί.

«Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με άδειες ή κάτι τέτοιο», απάντησε. «Αφορά τη δέσμευση όλων μας να κάνουμε αυτό το σχέδιο να λειτουργήσει. Δεν υπάρχει σχέδιο Β. Αυτό είναι το καλύτερο σχέδιο. Είναι το μοναδικό σχέδιο. Είναι ένα σχέδιο που πιστεύουμε ότι μπορεί να πετύχει και που θεωρούμε ότι ήδη βρίσκεται σε τροχιά επιτυχίας», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το αμερικανικό σχέδιο κατάπαυσης του πυρός έχει «ευρεία περιφερειακή στήριξη».

Οι επόμενες φάσεις του «σχεδίου Τραμπ» προβλέπουν νέα αναδίπλωση των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων, τον αφοπλισμό της Χαμάς, την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης ασφαλείας και την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

«Αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί, θα έχει παραβιάσει τη συμφωνία»

Ο Ρούμπιο, απέφυγε να απαντήσει εάν το Ισραήλ θα χρειαστεί «άδεια» από την Ουάσιγκτον για να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς στη Γάζα, σε περίπτωση που η ισλαμιστική οργάνωση συνεχίσει να αποτελεί απειλή.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον αφοπλισμό της Χαμάς, ο Ρούμπιο τόνισε: «Αν η Χαμάς αρνηθεί να αποστρατιωτικοποιηθεί, αυτό θα συνιστά παραβίαση της συμφωνίας και θα πρέπει να υπάρξει επιβολή. Δεν πρόκειται να μπω σε λεπτομέρειες για το πώς θα επιβληθεί, αλλά θα πρέπει να επιβληθεί».

Πρόσθεσε επίσης: «Πρόκειται για μια συμφωνία, και μια συμφωνία απαιτεί την τήρηση όρων. Το Ισραήλ έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις του. Στέκεται στη “κίτρινη γραμμή”, και αυτό εξαρτάται από την αποστρατιωτικοποίηση».

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ επεσήμανε ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς και η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, στο δεύτερο στάδιο της συμφωνίας, αποτελούν «μακροπρόθεσμο εγχείρημα», προσθέτοντας:

«Θέλουμε να συμβάλουμε στη δημιουργία συνθηκών ώστε οι άνθρωποι στη Γάζα να πάψουν να τρομοκρατούνται από τη Χαμάς και να αποκτήσουν ζωές, δουλειές, επιχειρήσεις και ένα καλύτερο μέλλον».

Ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής

Σε ερώτηση σχετικά με τον ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής στη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, ο Ρούμπιο ανέφερε: «Έχουμε εκφράσει τις ανησυχίες μας για την Παλαιστινιακή Αρχή όπως λειτουργεί σήμερα, και ασφαλώς την ανάγκη μεταρρυθμίσεων, σε ό,τι αφορά τον ρόλο που θα διαδραματίσει στο μέλλον της Γάζας. Αυτό δεν έχει ακόμη καθοριστεί – αν θα υπάρξει καν κάποιος ρόλος. Δεν το γνωρίζουμε».

Προσάρτηση Δυτικής Όχθης

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι «αμφιβάλλει» πως το Ισραήλ θα προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, υποτιμώντας τη σημασία της ψηφοφορίας αυτήν την εβδομάδα στην Κνεσέτ επί δύο νομοσχεδίων προς αυτήν την κατεύθυνση.

«Αρκεί να πούμε ότι πιστεύουμε πως αυτό δεν θα συμβεί», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Συντονιστικό Κέντρο. «Σε νομοθετικό επίπεδο δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση για να μπορέσει να συμβεί αυτό. Αλλά αυτό θα απειλούσε επίσης όλη αυτή τη διαδικασία» για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, είπε.

Περιφερειακές σχέσεις με το Ισραήλ

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι πολλές χώρες είναι έτοιμες να αποκαταστήσουν σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά αυτή η απόφαση εξαρτάται από μία ευρύτερη περιφερειακή συμφωνία.

Ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα θα ενθάρρυνε περισσότερες χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ, βάσει των οποίων τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ από το 2020, είπε. « Είναι πολλές οι χώρες που θέλουν να ενταχθούν σε αυτές τις συμφωνίες».

Τέλος, ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι οι όμηροι που παραμένουν νεκροί στη Γάζα «θα απελευθερωθούν». «Αυτό θα γίνει. Αν δεν γίνει, τότε η συμφωνία έχει παραβιαστεί – αλλά θα γίνει», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Times of Israel