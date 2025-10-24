Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: «Πόλεμος» ανακοινώσεων Δένδια και Δούκα – «Να ξεμπλέξει τις σκέψεις του ο Δήμαρχος Αθηναίων» λένε κυβερνητικές πηγές

Αντιπαράθεση για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, με αιχμηρές δηλώσεις εκατέρωθεν, με αφορμή το θέμα της καθαριότητας. Με ανακοίνωσή του ο Χάρης Δούκας έκανε γνωστό ότι ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα δικαστήρια για την υπόθεση ανάθεσης της ευθύνης καθαρισμού σε ιδιώτες, με το υπουργείο να απαντά πως δεν θα επιτρέψει την υποβάθμιση του μνημείου.

Οι ερμηνείες της τροπολογίας

Στην τροπολογία αναφέρεται ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων. Και από αυτό το σημείο ξεκινούν οι διαφωνίες. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θεωρεί ότι σε αυτή την αναφορά δεν περιλαμβάνεται ο καθαρισμός του μνημείου.

Η πλευρά Δένδια φαίνεται ότι έκρινε πως η τροπολογία άφηνε κάπως «ανοιχτό» το θέμα της καθαριότητας όταν αναφέρεται σε φροντίδα, η οποία επιδέχεται διάφορες ερμηνείες. Αυτό ερμηνεύεται πάντως από κάποιους ως απόκλιση από το Μαξίμου, πήγες του οποίου ήδη από χθες διευκρίνιζαν ότι ακόμα και αν δεν υπάρχει ρητή αναφορά στην τροπολογία, «η φροντίδα του μνημείου εμπεριέχει και την καθαριότητα».

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Δένδιας, αναγνωρίζοντας «συναρμοδιότητες» στον Δήμο Αθηναίων, ανέλαβε πρωτοβουλία να καλέσει τον κ. Δούκα στο υπουργείο για να συζητήσουν το ζήτημα. Στη συνάντηση, φέρεται να του είπε πως εκ του Συντάγματος, η αρμοδιότητα καθαριότητας, ανήκει στους δήμους και ζήτησε, με βάση αυτό, ο Δήμαρχος Αθηναίων να κάνει τη δουλειά του. Από την πλευρά του ο κ. Δούκας, ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να δώσει εντολή στις υπηρεσίες του δήμου να απομακρύνουν τα καντηλάκια από το μνημείο ή να σβήσουν τα ονόματα των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Παράλληλα χθες ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη προκειμένου να συζητηθούν τα επιχειρησιακά σχέδια για τη φύλαξη του μνημείου. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδη αναγνώρισε ότι «η ευθύνη για την τάξη και την ασφάλεια στην περιοχή, καθώς και για την εφαρμογή του νόμου είναι στην Αστυνομία». Ερωτηθείς για το αν ο ίδιος φοβάται για τυχόν επεισόδια την ημέρα της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου, απάντησε αρνητικά. «Εγώ δεν φοβάμαι. Απλώς λέω ότι κάποιοι θέλουν εις το όνομα των επιδιώξεών τους να διαλύσουν τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μπαράζ ανακοινώσεων

Στην ανάρτηση που έκανε αμέσως μετά τη συνάντηση στο Πεντάγωνο, ο Δήμαρχος Αθηναίων έδειξε με πολύ σαφή τρόπο την απροθυμία του να αναλάβει μία τέτοια ευθύνη. «Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη», έγραψε ο Χάρης Δούκας.

Από την άλλη, μέσα από τη λιτή ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις συναντήσεις, προκύπτει η διαφορετική «ανάγνωση» της επίμαχης τροπολογίας, καθώς αναφέρει πως «αντικείμενο των συναντήσεων αποτέλεσε ο καλύτερος συντονισμός των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».

Λίγο πριν από τις 10 το βράδυ της Πέμπτης, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι καθαριότητα, παρότι ανήκει στον δήμο, θα προχωρήσει στην ανάθεση του έργου σε τρίτο.

«Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα. Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας», σημειωνόταν στην ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ανταπάντησε ο κ. Δούκας, τονίζοντας σε ανάρτησή του ότι «χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας. Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται…».

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανταπάντηση από πλευράς Δένδια ήρθε γύρω στα μεσάνυχτα. «Αλίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους», αναφερόταν στην νέα ανακοίνωσή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Και φτάνουμε Παρασκευή πρωί, οπότε και ξεκινά ένας δεύτερος γύρος αντιπαράθεσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Action 24, ρωτήθηκε εάν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου, που θεωρεί ότι η καθαριότητα είναι στην αρμοδιότητα του υπουργείου Άμυνας και του Νίκου Δένδια που φέρεται να θεωρεί ότι πρέπει να ανατεθεί είτε στον Δήμο Αθηναίων είτε σε ιδιωτική εταιρεία. «Η ουσία βρίσκεται και στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας. Εκείνο με τον τρόπο που επιχειρησιακά θα αξιολογήσει ως καλύτερο θα επιμεληθεί την καθαριότητα, μέρος της φροντίδας είναι η καθαριότητα, όπως και για την ανάδειξη του μνημείου. Από εκεί και πέρα νομίζω το πιο κρίσιμο βραχυπρόθεσμα και στο εξής, το είπα και χθες, είναι η δουλειά που πρέπει για άλλη μία φορά με απόλυτο επαγγελματισμό η ελληνική αστυνομία για να περιφρουρήσει την εφαρμογή αυτής της διάταξης και να μην επιτρέψει σε κανέναν καλοθελητή, δήθεν αλληλέγγυο – αναφέρομαι στα πολιτικά κόμματα που πάνε πάντοτε να δημιουργήσουν εντάσεις- να ακυρώσει στην πράξη στην τροπολογία», είπε.

Αναφορικά με τη δήλωση του Χάρη Δούκα, που ευχήθηκε «καλή τύχη» στην κυβέρνηση για την διαχείριση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε: «Το ‘καλή τύχη’ νομίζω ότι ο κ. Δούκας χρειάζεται να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας και σε όσους κυκλοφορούν μέσα στην Αθήνα από την ημέρα εκλογής του και μετά».

Με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ο Δήμος Αθηναίων προανήγγειλε προσφυγή στη Δικαιοσύνη, με τον Χάρη Δούκα να τονίζει σε δήλωσή του: «Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ. Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος».