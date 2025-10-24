ΕΟΦ: Δεν υφίσταται αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα και στην ΕΕ

Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζει σε έγγραφό του ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Ο ΕΟΦ επισημαίνει στο ίδιο έγγραφο ότι «στη χώρα μας υπεύθυνος Φορέας για την διαχείριση του νοσήματος είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σημείωσε ότι «η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ο ΕΟΦ, κατόπιν ερωτήματος του υπουργού Κώστα Τσιάρα, μας ενημέρωσε εγγράφως ότι σήμερα δεν υφίσταται αδειοδοτημένο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι «επειδή τον πρώτο λόγο πρέπει να έχει η επιστήμη, δημιουργήθηκε Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, η οποία θα παρακολουθεί καθημερινά τα επιδημιολογικά δεδομένα και θα παρέχει άμεση και τεκμηριωμένη ενημέρωση, καθώς και εισηγήσεις λήψης μέτρων, τις οποίες θα αξιοποιούμε για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου».

«Το κρίσιμο τώρα είναι η απαρέγκλιτη τήρηση των απαγορεύσεων μετακινήσεων και των μέτρων βιοασφάλειας, οι αυστηροί έλεγχοι και οι προβλεπόμενες κυρώσεις, ώστε να διακόψουμε τη διασπορά, και να προστατεύσουμε την κτηνοτροφία της χώρας», συμπληρώνει ο κ. Πρωτοψάλτης.

Δείτε εδώ το έγγραφο του ΕΟΦ

