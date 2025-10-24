Ανδρουλάκης στο TikTok: «Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ρεύμα… η αλήθεια είναι μία: όλα αυτά τα πληρώνεις εσύ»

Με ένα βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης περιγράφει τη «δραματική αύξηση του κόστους διαβίωσης την τελευταία τετραετία», καθώς, όπως λέει, η σωρευτική ακρίβεια στα τρόφιμα αγγίζει το 30%, οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και τα ενοίκια κινούνται σταθερά ανοδικά και η αγοραστική δύναμη των πολιτών καταβαραθρώνεται.
«Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ρεύμα… η αλήθεια είναι μία: όλα αυτά τα πληρώνεις εσύ» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με:
– Μείωση ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής
– Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού & της ΔΙΜΕΑ
– Δημιουργία Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή
– Ενίσχυση ελέγχων και πρόστιμα για μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές
Το #ΠΑΣΟΚ προτείνει λύσεις – για μια Ελλάδα για όλους.
