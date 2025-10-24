Υπ. Μεταφορών προς οδηγούς ενόψει της 28ης Οκτωβρίου: «Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο»

Enikos Newsroom

πολιτική

Κηφισός κίνηση

«Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο». Αυτό το μήνυμα απευθύνει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε όλους τους οδηγούς που θα μετακινηθούν αυτές τις ημέρες ενόψει της 28ης Οκτωβρίου, υπενθυμίζοντας ότι πέρυσι, την ίδια περίοδο, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο.

Η υπεύθυνη οδική συμπεριφορά, όπως τονίζει το υπουργείο, δεν αφορά μόνο την προσωπική ασφάλεια, αλλά και τη ζωή των συνεπιβατών και των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.

Αναλυτικά, το μήνυμα του υπουργείου -το οποίο δημοσιεύει μέσω ανάρτησής του ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, έχει ως εξής:

«Την περσινή χρονιά, στο αντίστοιχο τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Η συμπεριφορά μας στον δρόμο έχει συνέπειες, όχι μόνο για τη δική μας ασφάλεια, αλλά και για τις ζωές άλλων οδηγών, επιβατών και πεζών.

Το φετινό τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου, οι Έλληνες θα μετακινηθούν με το αυτοκίνητό τους, κατά χιλιάδες, προς όλες τις περιοχές της χώρας. Απευθύνουμε έκκληση προς κάθε οδηγό:

“Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο”.

Υπενθυμίζουμε ότι τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία συμβαίνουν λόγω:

  • Οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.
  • Οδήγησης κατά τις νυχτερινές ώρες με κόπωση.
  • Χρήσης κινητού.
  • Υπερβολικής ταχύτητας.
  • Μη χρήσης κράνους.
  • Μη χρήσης ζώνης.

Αυτό το τετραήμερο, ας επιστρέψουμε όλοι με ασφάλεια στις οικογένειές μας.

Επίσης, από σήμερα στα διόδια θα διανέμεται φυλλάδιο προς τους εκδρομείς για την οδική ασφάλεια, ενώ θα σταλεί και μήνυμα από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προς τους συνδρομητές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυστηρή σύσταση του ΕΟΠΥΥ προς τους συμβεβλημένους ιδιωτικούς παρόχους για τις παράνομες χρεώσεις

Παιδίατροι αποκαλύπτουν τις τροφές που δεν θα έδιναν ποτέ στα παιδιά τους

Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα και τι πρέπει να κάνουν για να τα γλιτώσουν

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ποια ταμεία πιστώνουν από σήμερα τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς

SPEAR-1: Αυτός ο εγκέφαλος ρομπότ ανοιχτού κώδικα σκέφτεται σε 3D –

Τεστ προσωπικότητας: Αποκαλύπτοντας την κοσμική σας ταυτότητα – Είστε μετεωρίτης, φεγγάρι ή πλανήτης;
περισσότερα
15:30 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Χαρίτσης: Απαράδεκτη η χθεσινή επίθεση ΜΑΤ με χημικά και δακρυγόνα εναντίον μαθητών που διαμαρτύρονταν για τα αυτονόητα

Την απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές δημοτικού που διαμαρτύροντ...
15:12 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: «Πόλεμος» ανακοινώσεων Δένδια και Δούκα – «Να ξεμπλέξει τις σκέψεις του ο Δήμαρχος Αθηναίων» λένε κυβερνητικές πηγές

Αντιπαράθεση για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον υπουργό Εθνικής ...
14:55 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Αυγενάκης: «Καταρρίπτεται η σκευωρία σε βάρος μου μετά τις καταθέσεις Τυχεροπούλου και Σημανδράκου»

Για «ανύπαρκτη ‘πίεση’» που «έγινε τελικά «απλή πληροφόρηση» κάνει λόγο σε ανακοίν...
14:45 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη – Κυβερνητικές πηγές για Δούκα: «Μέσα σε λίγες ώρες αναίρεσε τον εαυτό του»

Με αφορμή τη νέα δήλωση του Δημάρχου Αθηναίων, κυβερνητικά στελέχη τόνισαν πως «μέσα σε λίγες ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς