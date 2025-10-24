Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Καθηλωτικό διπλό επεισόδιο απόψε στις 21:00 στον Alpha

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Καθηλωτικό διπλό επεισόδιο απόψε στις 21:00 στον Alpha

Η αγαπημένη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» έρχεται απόψε στις 21:00 με νέο συναρπαστικό διπλό επεισόδιο.

Μελισσάνθη και Μαγδαληνή συναντιούνται μετά από καιρό, η Ιουλία πέφτει θύμα ληστείας, η Ασπασία φλερτάρει με τον Τάσο και η Πολυξένη πηγαίνει με τον θίασο για πρώτη φορά στην Αθήνα.

Τι θα δούμε αναλυτικά

9ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη αντιδράει σε όσα λέγονται εις βάρος της ενώ ο Απόστολος αποφασίζει να λάβει πιο δραστικά μέτρα στο θέμα των χρημάτων που η Μελισσάνθη φαίνεται να σπαταλάει αφειδώς.

Η Ιουλία πέφτει θύμα επίθεσης, αλλά ο Κίμωνας βρίσκεται εκεί για να την σώσει και να ζητήσει κάτι παραπάνω για την “καλή” του πράξη.

Η Ασπασία παλεύει να ισορροπήσει μεταξύ των απαιτήσεων της οικογένειας και της δουλειάς της, ενώ γύρω της όλοι δοκιμάζουν την υπομονή της με την συμπεριφορά τους.

Στον θίασο μετά τον μεγάλο καβγά οι σχέσεις σταδιακά αρχίζουν να αποκαθίστανται – Πολυξένη και Μάρθα έρχονται ξανά κοντά.

Το πλάνο της Μαγδαληνής για επιστροφή στο χωριό αλλάζει μετά την έξοδο της με τον Οδυσσέα και την ιδέα της Άννας για ένα οικογενειακό τραπέζι με την Μελισσάνθη και την μητέρα τους.

 Δείτε εδώ το sneak peek

10ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη και η Μαγδαληνή συναντιούνται μετά από καιρό και μοιράζονται λίγο χρόνο μακριά από τους υπόλοιπους καλεσμένους.

Ο θίασος σκορπίζεται για λίγες μέρες στην Αθήνα ενώ η Πολυξένη κάνει μεγάλα όνειρα μακριά από το μπουλούκι και γνωρίζεται με τον μυστηριώδη φίλο της Μάρθας, τον Στάθη.

Ο Αλέκος πετάει συνεχώς μπηχτές στην Ασπασία για όσα έγιναν στο μαγαζί και της δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα με τον Σταύρο. Η συμπεριφορά του εξοργίζει την Στέλλα.

 Δείτε εδώ το sneak peek

