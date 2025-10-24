ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: Ο Γιώργος Παπαβασιλείου αναλαμβάνει Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου

Enikos Newsroom

πολιτική

Γραφεία του ΠΑΣΟΚ

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου αναλαμβάνει Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο κ. Παπαβασιλείου είναι μηχανικός και ασχολήθηκε με θέματα χαρτογραφίας, κτηματολογίου, συγκοινωνιακών μελετών και GIS.

Εκλεγόταν στη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας επί 21 συναπτά χρόνια και διετέλεσε Αντιπρόεδρος του. Ομόφωνα εξελέγη για τρεις θητείες Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ. Ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Αθήνας (1990-1993).

Η Έλενα Αναστασίου αναλαμβάνει Γραμματέας του Δικτύου για τα δικαιώματα του παιδιού και της οικογένειας.

Η κα. Αναστασίου είναι δικηγόρος, απόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό και Κοινοτικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Robert Schuman ΙΙΙ. Ήταν εκλεγμένη Πρόεδρος της 1ης Δημοτικής Κοινότητας και Ιστορικού Κέντρου Δήμου Αθηναίων (2014-2019). Διετέλεσε μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, υπεύθυνη του Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέλος Κ.Π.Ε. και διευθύντρια του Πολιτικού Γραφείου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Ο Πέτρος Λάμπρου τίθεται επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων.

Ο κ. Λάμπρου σπούδασε Οικονομολόγος στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μέλος του ΠΑΚ με αντιστασιακή δράση και ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ από το 1974 έως το 2004 καθώς και μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου.

