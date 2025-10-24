First Dates: «Χλόη και στο όνομα και στη μασχάλη» – «Βροχή» τα σχόλια στα social media για 27χρονη παίκτρια

«Βροχή» έπεσαν τα σχόλια στα social media για την εμφάνιση της 27χρονης Χλόης στην εκπομπή «First Dates» στο STAR.

Η 27χρονη πήγε στο ραντεβού της αφενός χωρίς σουτιέν και αφετέρου με αξύριστες μασχάλες.

Η Χλόη δήλωσε πως είναι vegan τα τελευταία 7 χρόνια, ωστόσο οι χρήστες στο Χ (πρώην Twitter) δεν στάθηκαν τόσο πολύ σε αυτό…

Ένας χρήστης έγραψε «να τις βάψει και πράσινες τις τρίχες στη μασχάλη. Τελικά Χλόη δεν έχει μόνο ο Άγιος Έρωτας αλλά και το First Dates».

Χλόη και στο όνομα και στη μασχάλη λοιπον #firstdatesgr pic.twitter.com/yN8Ohas8IZ — Mama mia che storia (@MamaStoria) October 23, 2025

Άλλος χρήστης έγραψε: «Χλόη και στο όνομα και στη μασχάλη λοιπόν».

Χλόη και στο όνομα και στη μασχάλη λοιπον #firstdatesgr pic.twitter.com/yN8Ohas8IZ — Mama mia che storia (@MamaStoria) October 23, 2025

Επίσης χρήστης τόνισε ότι «όλα τα Red Flags έπεσαν στη Χλόη απόψε».