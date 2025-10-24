First Dates: «Χλόη και στο όνομα και στη μασχάλη» – «Βροχή» τα σχόλια στα social media για 27χρονη παίκτρια

Enikos Newsroom

Media

First Dates: «Χλόη και στο όνομα και στη μασχάλη» – «Βροχή» τα σχόλια στα social media για 27χρονη παίκτρια

«Βροχή» έπεσαν τα σχόλια στα social media για την εμφάνιση της 27χρονης Χλόης στην εκπομπή «First Dates» στο STAR.

Η 27χρονη πήγε στο ραντεβού της αφενός χωρίς σουτιέν και αφετέρου με αξύριστες μασχάλες.

Η Χλόη δήλωσε πως είναι vegan τα τελευταία 7 χρόνια, ωστόσο οι χρήστες στο Χ (πρώην Twitter) δεν στάθηκαν τόσο πολύ σε αυτό…

Ένας χρήστης έγραψε «να τις βάψει και πράσινες τις τρίχες στη μασχάλη. Τελικά Χλόη δεν έχει μόνο ο Άγιος Έρωτας αλλά και το First Dates».

Άλλος χρήστης έγραψε: «Χλόη και στο όνομα και στη μασχάλη λοιπόν».

Επίσης χρήστης τόνισε ότι «όλα τα Red Flags έπεσαν στη Χλόη απόψε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φυσικοθεραπεία: Επένδυση στην Υγεία και όχι δαπάνη-Αποτελέσματα μελέτης

Ξεχνάμε απλώς ή μπορεί να είναι άνοια; Πώς να καταλάβουμε τη διαφορά

Μπόνους μέχρι και 354 ευρώ τον μήνα από μειώσεις φόρων για οικογένειες- Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Αναδρομικές αποδοχές: Πώς θα πρέπει να φορολογούνται ύστερα από δικαστικές αποφάσεις – Τι αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη

«Το φως προτιμά την παρέα»: Τα φωτόνια εμφανίζουν συλλογική συμπεριφορά μόνο έπειτα από ορισμένο όριο

Προειδοποίηση ασφάλειας για όλους τους χρήστες iPhone – Το λάθος της Apple στο iOS 26 που μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση
περισσότερα
08:00 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα Factory Outlet. H προσφορά...
07:00 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το padu app

Σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμη δωροεπιταγή ή 200 πόντους αξίας 6€ για αγορές από επώνυ...
02:55 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

«Να με λες μαμά»: Η Μαρία Κίτσου και η μικρή Ναυσικά παρακολούθησαν μαζί το καθηλωτικό φινάλε – ΒΙΝΤΕΟ

Για τελευταία φορά ήρθε η δραματική σειρά «Να με λες μαμά» στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, το β...
19:37 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

First Dates: Ο έρωτας έρχεται από μακριά απόψε στις 21:00 στο Star

Στο αποψινό επεισόδιο του First Dates, η αγάπη κάνει χιλιόμετρα, γελάει δυνατά και… δοκιμάζει ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς