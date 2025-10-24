Νόβακ Τζόκοβιτς: Τραγούδησε σύνθημα για τον Ολυμπιακό σε αγώνα του Ερυθρού Αστέρα – Δείτε βίντεο

Τον αγώνα του Ερυθρού Αστέρα με τη Μπασκόνια στην «Beogradska Arena» για την 6η αγωνιστική της Euroleague παρακολούθησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς το βράδυ της Πέμπτης (23/10).

Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της αντιπάλου του με 90-72. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έζησε με ένταση το παιχνίδι μαζί με την παρέα του από σουΐτα και ο φακός τον «συνέλαβε» να τραγουδά ένα σύνθημα για τον Ολυμπιακό, που ακούγεται συχνά στις αναμετρήσεις του Ερυθρού Αστέρα.

Δείτε βίντεο: