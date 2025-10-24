Νόβακ Τζόκοβιτς: Τραγούδησε σύνθημα για τον Ολυμπιακό σε αγώνα του Ερυθρού Αστέρα – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Νόβακ Τζόκοβιτ;: Τραγουδά συνθήματα για τον Ολυμπιακό

Τον αγώνα του Ερυθρού Αστέρα με τη Μπασκόνια στην «Beogradska Arena» για την 6η αγωνιστική της Euroleague παρακολούθησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς το βράδυ της Πέμπτης (23/10).

Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της αντιπάλου του με 90-72. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έζησε με ένταση το παιχνίδι μαζί με την παρέα του από σουΐτα και ο φακός τον «συνέλαβε» να τραγουδά ένα σύνθημα για τον Ολυμπιακό, που ακούγεται συχνά στις αναμετρήσεις του Ερυθρού Αστέρα.

Δείτε βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φυσικοθεραπεία: Επένδυση στην Υγεία και όχι δαπάνη-Αποτελέσματα μελέτης

Ξεχνάμε απλώς ή μπορεί να είναι άνοια; Πώς να καταλάβουμε τη διαφορά

Μπόνους μέχρι και 354 ευρώ τον μήνα από μειώσεις φόρων για οικογένειες- Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Αναδρομικές αποδοχές: Πώς θα πρέπει να φορολογούνται ύστερα από δικαστικές αποφάσεις – Τι αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη

«Το φως προτιμά την παρέα»: Τα φωτόνια εμφανίζουν συλλογική συμπεριφορά μόνο έπειτα από ορισμένο όριο

Προειδοποίηση ασφάλειας για όλους τους χρήστες iPhone – Το λάθος της Apple στο iOS 26 που μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση
περισσότερα
11:16 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Τέλος ο Χρήστος Κόντης από τον Παναθηναϊκό – Η ανακοίνωση της πράσινης ΠΑΕ

Τέλος ο Χρήστος Κόντης από τον Παναθηναϊκό. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής (24/10) τη...
03:40 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Euroleague: O Ιτούδης νίκησε τον Σπανούλη και η Χάποελ Τελ Αβίβ βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας – Όλα τα αποτελέσματα

Σπουδαία αποτελέσματα στο δεύτερο πιάτο της 6ης αγωνιστικής στην Euroleague. Η Χάποελ Τελ Αβίβ...
03:25 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Ποντένσε για τη διαιτησία στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα: «Δεν μπορώ να καταλάβω πως οι άνθρωποι κρίνουν τόσο άσχημα»

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στη Μπαρτσελόνα και υπέστη βαριά ήττα με 6-1, με τον Ελβ...
00:28 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Λιλ – ΠΑΟΚ 3-4: Μεγάλο «διπλό» για τους Θεσσαλονικείς

Την πρώτη του νίκη στη League Phase του φετινού UEFA Europa League κατέγραψε ο ΠΑΟΚ, καθώς στο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς