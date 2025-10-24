Δικαστική περιπέτεια για τη Γωγώ Τσαμπά: Πώς από σχολική γιορτή βρέθηκε στο… Αστυνομικό Τμήμα – «Έχει στενοχωρηθεί πολύ»

Enikos Newsroom

lifestyle

Γωγώ Τσαμπά

Μια παλιά υπόθεση συνεχίζει να ταλαιπωρεί τη Γωγώ Τσαμπά. Η γνωστή τραγουδίστρια το 2021, την περίοδο του κορονοϊού, τραγούδησε σε σχολική γιορτή για την Γ’ Λυκείου στην Ελάτεια Λοκρίδος με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για την πενταήμερη εκδρομή των μαθητών.

Όμως, περίοικος έκανε καταγγελία για διατάραξη κοινής ησυχίας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί η τραγουδίστρια αλλά και ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Η δίκη ήταν προγραμματισμένη για χθες, Πέμπτη 23/10, αλλά αναβλήθηκε για τον Νοέμβριο του 2026.

Όπως είπε ο δικηγόρος της, Ευθύμης Παπανικολάου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA, «είναι κάτι που την έχει στενοχωρήσει πολύ. Χθες η κα Τσαμπά παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας για να δώσει εξηγήσεις, αλλά η δίκη αναβλήθηκε. Είμαι σίγουρος ότι τον Νοέμβριο θα δώσει τις εξηγήσεις της και θα απαλλαγεί από κάθε κατηγορία».

12:17 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

