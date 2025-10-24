Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Η εικόνα αποσύνθεσης που παρουσιάζει μερίδα της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας, έχει ξεπεράσει κάθε όριο

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, κάνοντας λόγο για εικόνα αποσύνθεσης που παρουσιάζει μερίδα της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας, η οποία, όπως αναφέρεται «έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «τις προηγούμενες ημέρες παρακολουθήσαμε με φρίκη γνωστό δημοσιογράφο – παρουσιαστή να εμφανίζει στην τηλεοπτική του εκπομπή καταγραφή με κάμερα της διαδικασίας που διεξάγεται εντός γραφείου εισαγγελέα, με εστίαση και λήψη δια του παραθύρου. Μάλιστα η κάμερα μη μπορώντας να αποκτήσει ηχητική πρόσβαση στο χώρο, επιχείρησε να εστιάσει ειδικά στα πρόσωπα των παριστάμενων παραγόντων της διαδικασίας, με προφανή σκοπό να αντλήσει πληροφορίες με κάθε δυνατό αθέμιτο τρόπο για την διαδικασία που διεξαγόταν, παραβιάζοντας τόσο τη μυστικότητά της όσο και κάθε έννοια δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Είναι σαφές ότι η συνεχής προσπάθεια απαξίωσης των θεσμών, έχει γίνει βούτυρο στο ψωμί για εκείνους που δεν είχαν ούτε θα έχουν ποτέ αναστολές και που αρνούνται τη συμμόρφωση με τους κανόνες, στο βωμό της τηλεθέασης και του κέρδους. Καλούμε την Πολιτεία και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο να παρέμβουν δραστικά και άμεσα, ώστε να προστατευθούν αποτελεσματικά από τις νέες τηλεοπτικές αρένες που στήνονται, όχι μόνο οι δικαστικοί λειτουργοί, αλλά πρωτίστως οι ανυπεράσπιστοι πολίτες, των οποίων τα δικαιώματα κινδυνεύουν με ανεπανόρθωτη βλάβη».