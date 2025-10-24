Τηλεθέαση (23/10): Ποια εκπομπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη κατέκτησε το δυναμικό κοινό και ποια το γενικό

Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης, η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη είχε ξεκάθαρους νικητές.
Την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη κατέλαβε η εκπομπή Super Κατερίνα με ποσοστό 20,8 % στο δυναμικό κοινό και 14,5 % στο γενικό σύνολο. Ακολουθούν οι εκπομπές Buongiorno (11,6 % δυναμικό, 10,3 % γενικό) και Το Πρωινό (9,7 % δυναμικό, 14,8 % γενικό). Άλλες εκπομπές της πρωινής ζώνης σημείωσαν: 10 παντού (8,6 % / 9,5 %), Αταίριαστοι (7,7 % / 17,5 %), Breakfast@star (6,1 % / 4,8 %) και Πρωίαν σε είδον (2,1 % / 5,2 %).
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
|Τίτλος Εκπομπής
|Ποσοστό
|Αταίριαστοι
|17,5 %
|Το Πρωινό
|14,8 %
|Super Κατερίνα
|14,5 %
|Buongiorno
|10,3 %
|10 παντού
|9,5 %
|Πρωίαν σε είδον
|5,2 %
|Breakfast@star
|4,8 %
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
|Τίτλος Εκπομπής
|Ποσοστό
|Super Κατερίνα
|20,8 %
|Buongiorno
|11,6 %
|Το Πρωινό
|9,7 %
|10 παντού
|8,6 %
|Αταίριαστοι
|7,7 %
|Breakfast@star
|6,1 %
|Πρωίαν σε είδον
|2,1 %