Τηλεθέαση (23/10): Ποια εκπομπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη κατέκτησε το δυναμικό κοινό και ποια το γενικό

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση πρωινή ζώνη

Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης, η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη είχε ξεκάθαρους νικητές.

Την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη κατέλαβε η εκπομπή Super Κατερίνα με ποσοστό 20,8 % στο δυναμικό κοινό και 14,5 % στο γενικό σύνολο. Ακολουθούν οι εκπομπές Buongiorno (11,6 % δυναμικό, 10,3 % γενικό) και Το Πρωινό (9,7 % δυναμικό, 14,8 % γενικό). Άλλες εκπομπές της πρωινής ζώνης σημείωσαν: 10 παντού (8,6 % / 9,5 %), Αταίριαστοι (7,7 % / 17,5 %), Breakfast@star (6,1 % / 4,8 %) και Πρωίαν σε είδον (2,1 % / 5,2 %).

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Τίτλος Εκπομπής Ποσοστό
Αταίριαστοι 17,5 %
Το Πρωινό 14,8 %
Super Κατερίνα 14,5 %
Buongiorno 10,3 %
10 παντού 9,5 %
Πρωίαν σε είδον 5,2 %
Breakfast@star 4,8 %

 

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

 

Τίτλος Εκπομπής Ποσοστό
Super Κατερίνα 20,8 %
Buongiorno 11,6 %
Το Πρωινό 9,7 %
10 παντού 8,6 %
Αταίριαστοι 7,7 %
Breakfast@star 6,1 %
Πρωίαν σε είδον 2,1 %

 

 

