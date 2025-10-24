Τηλεθέαση (23/10): Μυθοπλασία και ποδόσφαιρο «μοιράστηκαν» τα νούμερα της prime time

Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, οι σειρές μυθοπλασίας συνέχισαν να σημειώνουν υψηλές επιδόσεις στη ζώνη της prime time, κατακτώντας την κορυφή της τηλεθέασης.
Στο γενικό σύνολο, ο «Άγιος Έρωτας» διατήρησε την πρωτιά με μέσο όρο 23,7% και κορύφωση στο 26,6%. Το «Να με λες Μαμά» σημείωσε 21,1% (με 22,9% σε τέταρτο), ενώ ο ποδοσφαιρικός αγώνας έφτασε το 17,7%.
Στο δυναμικό κοινό, η σειρά «Να με λες Μαμά» στον Alpha κατέγραψε ποσοστό 18,4%, ενώ ο «Άγιος Έρωτας» σημείωσε 15,2%. Ο αγώνας Παναθηναϊκός – Φέγενορντ συγκέντρωσε 14,2%, και η σειρά «Hotel Elvira» στο MEGA είχε 12%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
|Τίτλος Εκπομπής
|Ποσοστό
|Άγιος Έρωτας
|23,7 %
|Να Με Λες Μαμά
|21,1 %
|Ποδόσφαιρο: Φέγενορντ–Παναθηναϊκός
|17,7 %
|Η Γη της Ελιάς
|13 %
|Hotel Elvira
|10,5 %
|First Dates
|7,2 %
|Ηλέκτρα
|4,6 %
|Το Παιδί
|2,4 %
|Απαραίτητο Φως
|1,2 %
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
|Τίτλος Εκπομπής
|Ποσοστό
|Να Με Λες Μαμά
|18,4 %
|Άγιος Έρωτας
|15,2 %
|Ποδόσφαιρο: Φέγενορντ–Παναθηναϊκός
|14,2 %
|Hotel Elvira
|12 %
|First Dates
|9,8 %
|Η Γη της Ελιάς
|7,9 %
|Ηλέκτρα
|2 %
|Το Παιδί
|1,9 %
|Απαραίτητο Φως
|1 %