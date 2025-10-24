Η Βάνα Μπάρμπα για το εγκεφαλικό: «Δικοί μου άνθρωποι με πρόδωσαν και η πίεση έφτασε 18 – Φοβήθηκα πολύ»

Η Βάνα Μπάρμπα παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@ STAR» και μεταξύ άλλων μίλησε και για το εγκεφαλικό που υπέστη στη διάρκεια του καλοκαιριού και το γεγονός που το προκάλεσε.

«Μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι είμαι καλά. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ» είπε η ηθοποιός και πρόσθεσε:

«Μου συνέβη ένα κακό γεγονός όπου δεν το περίμενα ότι κάποιοι άνθρωποι δικοί μου θα με πρόδιδαν και θα μου έκαναν μία ζημιά τόσο μεγάλη και όλη αυτή η στενοχώρια μου ανέβασε την πίεση. Έφτασα 18 πίεση. Ευτυχώς δεν ήταν αιμορραγικό εγκεφαλικό. Άμα ήταν αιμορραγικό, δεν θα μπορούσα να ξαναμιλήσω. Φοβήθηκα πολύ».

Η Βάνα Μπάρμπα τόνισε ότι «οι δικοί μου αγχώθηκαν αλλά εκεί μέτρησα και τους φίλους μου. Άνθρωποι που εγώ έδινα και τη ζωή μου σε αυτούς, δεν ήρθαν καν να με δουν».

Δείτε το βίντεο του STAR: