Η Βάνα Μπάρμπα για το εγκεφαλικό: «Δικοί μου άνθρωποι με πρόδωσαν και η πίεση έφτασε 18 – Φοβήθηκα πολύ»

Enikos Newsroom

lifestyle

Βάνα Μπάρμπα

Η Βάνα Μπάρμπα παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@ STAR» και μεταξύ άλλων μίλησε και για το εγκεφαλικό που υπέστη στη διάρκεια του καλοκαιριού και το γεγονός που το προκάλεσε.

«Μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι είμαι καλά. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ» είπε η ηθοποιός και πρόσθεσε:

«Μου συνέβη ένα κακό γεγονός όπου δεν το περίμενα ότι κάποιοι άνθρωποι δικοί μου θα με πρόδιδαν και θα μου έκαναν μία ζημιά τόσο μεγάλη και όλη αυτή η στενοχώρια μου ανέβασε την πίεση. Έφτασα 18 πίεση. Ευτυχώς δεν ήταν αιμορραγικό εγκεφαλικό. Άμα ήταν αιμορραγικό, δεν θα μπορούσα να ξαναμιλήσω. Φοβήθηκα πολύ».

Η Βάνα Μπάρμπα τόνισε ότι «οι δικοί μου αγχώθηκαν αλλά εκεί μέτρησα και τους φίλους μου. Άνθρωποι που εγώ έδινα και τη ζωή μου σε αυτούς, δεν ήρθαν καν να με δουν».

Δείτε το βίντεο του STAR:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ξεχνάμε απλώς ή μπορεί να είναι άνοια; Πώς να καταλάβουμε τη διαφορά

Το νοσοκομείο Νίκαιας πνίγεται στα ράντζα-Κατά 40 κλίνες μειώθηκε η δύναμη του λόγω ανακαινίσεων

ΟΠΕΚΑ: Ποιοι θα λάβουν σήμερα βοήθημα ύψους 700 και 1000 ευρώ

North Evia Pass 2025: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Ποιοι και πώς θα λάβουν το voucher

Προειδοποίηση ασφάλειας για όλους τους χρήστες iPhone – Το λάθος της Apple στο iOS 26 που μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση

Οδηγός Tesla αποκαλύπτει πόσο του κοστίζει να ταξιδεύει κάθε 1.000 μίλια
περισσότερα
09:25 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Ευριδίκη Βαλαβάνη: «Όλος μου ο κόσμος» – Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο της

Η Ευριδίκη Βαλαβάνη βιώνει την απόλυτη ευτυχία με την οικογένειά της και συχνά μοιράζεται στιγ...
08:55 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Μελίνα Νικολαΐδη: Το μήνυμα στήριξης και η ευχή στον Βασίλη Μπισμπίκη – Η φωτογραφία που ανέβασε

Ο Βασίλης Μπισμπίκης σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση, «Άνθρωποι και Ποντίκ...
08:40 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Κόνι Μεταξά: Η αντίδραση σε ερώτηση για τον πρώην σύζυγό της – «Περσινά ξινά σταφύλια»

Παρούσα στο listening party για το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα ήταν η Κόνι Μεταξά. Η τραγο...
01:55 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Κατερίνα Κακοσαίου για την ΔΕΠΥ: «Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, είμαι αφηρημένη συχνά…»

Μία συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο για το «Κοσμοράδιο 95,1», παραχώρησε η Κατερίνα Κακοσαίου. ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς