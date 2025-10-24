Ευριδίκη Βαλαβάνη: «Όλος μου ο κόσμος» – Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο της

Η Ευριδίκη Βαλαβάνη βιώνει την απόλυτη ευτυχία με την οικογένειά της και συχνά μοιράζεται στιγμές με τον γιο της. Άλλωστε η ίδια έχει δηλώσει ότι «είμαι χαζομαμά».

Η Ευριδίκη Βαλαβάνη ανέβασε μια τρυφερή φωτογραφία με τον γιο της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram. Σε αυτή τον κρατά στην αγκαλιά της και χαμογελάει στον φακό επισημαίνοντας: «Όλος μου ο κόσμος».

Όπως έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις της, «δεν ξέρω πώς θα τα έφερνα βόλτα αν δεν είχα τον σύζυγό μου. Με βοηθάει πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολα αλλά πολύ ευτυχισμένα. Μόνο που βλέπω το μωρό μου, συγκινούμαι. Είμαι χαζομαμά. Τρώει πολύ, είναι τόσο καλό, δεν γκρινιάζει. Μπορώ να κάθομαι ώρες να το συζητάω».