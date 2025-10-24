Μελίνα Νικολαΐδη: Το μήνυμα στήριξης και η ευχή στον Βασίλη Μπισμπίκη – Η φωτογραφία που ανέβασε

Μελίνα Νικολαΐδη: Το μήνυμα στήριξης και η ευχή στον Βασίλη Μπισμπίκη – Η φωτογραφία που ανέβασε

Ο Βασίλης Μπισμπίκης σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση, «Άνθρωποι και Ποντίκια», η οποία ανεβαίνει στον νέο χώρο της Ομάδας Cartel, στο εργοστάσιο «Κλωσταί Πεταλούδα- Μουζάκης» στο Αιγάλεω και η οποία έκανε πρεμιέρα χθες.

Η κόρη της Δέσποινας Βανδή, Μελίνα Νικολαΐδη θέλησε να εκφράσει τη στήριξή της στον ηθοποιό και έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Ανέβασε μία φωτογραφία – στιγμιότυπο από την παράσταση, λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα και ευχήθηκε στον Βασίλη Μπισμπίκη «Καλή αρχή». Συνόδεψε την ευχή της με μια καρδιά.

 

