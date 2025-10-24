Βίντεο: 3 νεκροί σε τροχαίο με νταλίκα – Ο οδηγός έπεσε πάνω σε οχήματα σε αυτοκινητόδρομο

Ένα βίντεο κατέγραψε ένα τροχαίο σοκ. Μία νταλίκα που οδηγούσε ένας παράνομος μετανάστης να πέφτει πάνω σε τουλάχιστον οκτώ οχήματα σε αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνια, σκοτώνοντας τρία άτομα.

Πλάνα από κάμερα αυτοκινήτου δείχνουν τον 21χρονο Jashanpreet Singh να τρακάρει με πολλά αυτοκίνητα ενώ βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του κόκκινου μεγάλου φορτηγού στον αυτοκινητόδρομο 10 προς τα δυτικά λίγο μετά τη 1 μ.μ. την Τετάρτη, σύμφωνα με το βίντεο που εξασφάλισε για πρώτη φορά το ABC7.

Το κόκκινο φορτηγό έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πολλά αυτοκίνητα σε μια λωρίδα κυκλοφορίας, προτού χτυπήσει στο πίσω μέρος ενός λευκού φορτηγού, σύμφωνα με το βίντεο.