Μεσολόγγι: Εργαζόμενος του δήμου δέχθηκε επίθεση από 10 άτομα – «Ξυλοκοπήθηκε βάναυσα και νοσηλεύεται τραυματισμένος»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μεσολόγγι: Εργαζόμενος του δήμου δέχθηκε επίθεση από 10 άτομα – «Ξυλοκοπήθηκε βάναυσα και νοσηλεύεται τραυματισμένος»

Άγρια επίθεση φέρεται πως δέχθηκε ένας εργαζόμενος του δήμου από 10 άτομα στο Μεσολόγγι, κατά τη διάρκεια της σφοδρής βροχόπτωσης που έπληξε την περιοχή.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, Χρήστο Βούρβαχη, ο χειριστής μηχανήματος έργου του δήμου, «ένας άνθρωπος που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, παλεύοντας μέσα στα νερά για να βοηθήσει, δέχτηκε άγρια επίθεση από δέκα άτομα. Ξυλοκοπήθηκε βάναυσα και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Καμία ευθύνη δεν πρέπει να αναλογιστεί σε έναν εργαζόμενο – χειριστή μηχανήματος. Έναν άνθρωπο που προσπαθεί καθημερινά να κάνει τη δουλειά του, να εξασφαλίσει το μεροκάματο και να στηρίξει την οικογένειά του, και βρέθηκε στο στόχαστρο εκεί που προσέφερε.

Όταν καταστρέφονται περιουσίες και σπίτια, δεν είναι ώρα για αντιπαραθέσεις. Όμως η βία, η αδικία και η επίθεση απέναντι σε έναν άνθρωπο που υπηρετεί το κοινό καλό δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσουν σιωπηλά.

Εύχομαι ολόψυχα περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο.

Είμαστε όλοι στο πλευρό του και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά να βιώσει κανένας εργαζόμενος τέτοια αναίτια βία.

Καλή δύναμη στους συμπολίτες μας που έχουν υποστεί ζημιές στις επιχειρήσεις ή περιουσίες τους».

