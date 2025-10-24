Αλλάζει η ώρα την Κυριακή – Γυρίζουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)

Σε ισχύ τίθεται τα ξημερώματα της Κυριακής, 26 Οκτωβρίου, η χειμερινή ώρα. Συγκεκριμένα, στις 04:00 οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή στις 03:00.

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας. Παρότι έχουν γίνει κατά καιρούς συζητήσεις για ενδεχόμενη κατάργηση του μέτρου, δεν έχει ληφθεί έως σήμερα κάποια οριστική απόφαση.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Μεταφορών αναφέρει:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.».

