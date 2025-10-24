Καιρός: Υποχωρεί η αστάθεια, ανεβαίνει η θερμοκρασία σήμερα – Έρχεται… μικρό καλοκαίρι το Σαββατοκύριακο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καιρός

Υποχωρεί σταδιακά η αστάθεια, ενώ ανεβαίνει η θερμοκρασία με τον καιρό να βελτιώνεται σταδιακά. Συγκεκριμένα, για σήμερα Παρασκευή (24/10) η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προβλέπει στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια.

Τα φαινόμενα από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Αρνιακός: «Έρχεται μικρό καλοκαίρι…»

Το ήπιο φθινοπωρινό σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες αναμένεται να μετατραπεί σε ανοιξιάτικο με λιακάδες, νοτιάδες και ζέστη με τις επόμενες ημέρες να μπορούν να χαρακτηριστούν ένα μικρό καλοκαίρι έστω και λίγο πιο άστατο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΑΝΤ1 Τάσο Αρνιακό, σήμερα Παρασκευή αναμένονται σύντομες τοπικές βροχές, κυρίως στην Ήπειρο, την Ανατολική Μακεδονία την Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι βορειοδυτικοί έντασης 4-6 μποφόρ, νοτιοδυτικούς στα ανατολικά με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία σε τροχιά… ανόδου θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 23-25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 25 και 27 βαθμών Κελσίου.

Ζιακοπούλου: «Περιορίζεται η αστάθεια – Ανεβαίνει η θερμοκρασία»

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου από σήμερα Παρασκευή περιορίζεται η αστάθεια του καιρού, με την θερμοκρασία να παρουσιάζει άνοδο. Λίγες παροδικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ στα υπόλοιπα μέρη της χώρας αναμένεται ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 με 26 βαθμούς.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 24-10-2025 ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση από νωρίς το απόγευμα.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και στα παράκτια της Ηπείρου σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα και από τα βόρεια.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία θα σταφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία μέχρι νωρίς το απόγευμα.
Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά και νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 και κατά τόπους έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στη δυτική Κρήτη μέχρι το απόγευμα.
Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα δυτικά 5 με 6 και βαθμιαία στις δυτικές Κυκλάδες πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη 26, κατά τόπους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νότιοι 5 με 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 με 24 και στα Δωδεκάνησα έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα δυτικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι και από το απόγευμα στα βορειοδυτικά, κυρίως ηπειρωτικά, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία από το μεσημέρι νότιοι έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2025

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Από τις βραδινές ώρες αναμένεται εξασθένηση των φαινομένων.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-10-2025

Στην ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το μεσημέρι.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε η απώλεια δοντιών αυξάνει τις πιθανότητες για σοβαρά προβλήματα υγείας και αιφνίδιο θάνατο

Το μυστικό για να βρείτε χρώμα τοίχου που ταιριάζει με όλα όσα έχετε στο σπίτι

Νέο application: Καταγγελίες για την ακρίβεια με ένα κλικ – Πώς θα λειτουργεί το νέο ψηφιακό «όπλο»

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Πιστώθηκαν νέες επιδοτήσεις σε 1.392 δικαιούχους

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα άνδρα που μαζεύει φύλλα σε 15 δευτερόλεπτα

Έρχονται τα username στο WhatsApp – Ετοιμαστείτε να κάνετε κράτηση για το δικό σας όνομα χρήστη
περισσότερα
07:55 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

LIVE η κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Αυξημένη είναι η κίνηση για ακόμη ένα πρωινό στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντ...
07:37 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Αλλάζει η ώρα την Κυριακή – Γυρίζουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω

Σε ισχύ τίθεται τα ξημερώματα της Κυριακής, 26 Οκτωβρίου, η χειμερινή ώρα. Συγκεκριμένα, στις ...
07:07 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Οκτωβρίου

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Σε...
06:30 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (24/10) στην Αθήνα και σε άλλες 13 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς